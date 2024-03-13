Джо Байден и Дональд Трамп обеспечили свое выдвижение на предстоящих выборах президента США в ноябре.

Нынешний президент США Джо Байден, и его предшественник Дональд Трамп набрали достаточное количество делегатов, чтобы официально обеспечить выдвижение своих партий на предстоящих в ноябре выборах.

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После проведения праймериз в четырех штатах и на одной американской территории, а также участия демократов, проживающих за рубежом, стало ясно, что избиратели станут свидетелями реванша президентских выборов 2020 года в конце этого года.



Официальное выдвижение кандидатов состоится на партийных съездах, запланированных на лето. 81-летний Байден выразил благодарность за поддержку, подчеркнув, что 77-летний Трамп представляет собой большую угрозу, чем когда-либо. Несмотря на опасения по поводу возраста Байдена, его статус действующего президента и отсутствие серьезных соперников в Демократической партии способствовали выдвижению его кандидатуры.



С другой стороны, Трамп сохраняет значительную популярность среди избирателей-республиканцев и неизменно побеждает на праймериз против хорошо финансируемых соперников. Его кампания сосредоточена на таких обещаниях, как ужесточение иммиграционной политики, борьба с преступностью, увеличение производства энергии внутри страны и отстаивание подхода "Америка прежде всего" в мировых делах.



Хотя исход праймериз во вторник не был неожиданным, учитывая доминирование обоих кандидатов в своих гонках, общественные настроения демонстрируют недовольство перспективой еще одного противостояния Байдена и Трампа в ноябре.



Президентские праймериз в США включают в себя соревнование между штатами за получение партийных делегатов, с немного разными правилами для демократов и республиканцев, но в целом схожим процессом. Обе партии требуют, чтобы кандидат набрал определенное количество делегатов для победы в номинации.



После того как Байден и Трамп преодолели делегатский порог, создается предпосылка для всеобщих выборов 2024 года, хотя в некоторых штатах еще не прошли праймериз.