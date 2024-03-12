Бывший президент США Дональд Трамп выразил свое противопоставление законопроекту, который обязывает продать TikTok его компании-матери ByteDance, в пользу компании Meta*, владеющей Facebook*.

Дональд Трамп, бывший президент США, высказался против законопроекта, который обязывает продавать TikTok его материнской компании ByteDance, иначе приложение может быть запрещено в США. Трамп, который ранее добивался запрета TikTok во время своего президентства, считает, что законопроект несправедливо выгоден Meta*, материнской компании Facebook*.

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Обсуждаемый законопроект потребует от ByteDance отказаться от TikTok к 30 сентября. Президент Джо Байден заявил, что поддержит законопроект, если он будет принят.

Трамп в интервью NBC выразил опасения, что рост Facebook* может усилиться в отсутствие TikTok, назвав Facebook* "врагом народа".

Говоря о безопасности TikTok, Трамп признал неоднозначное отношение к платформе, отметив ее популярность, особенно среди молодежи, и согласившись с мнением, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности. Однако он утверждает, что Facebook представляет аналогичную угрозу для правительства США.

На фоне обсуждения связей TikTok с Китаем Трамп вспомнил о своем указе 2020 года, предписывающем компании ByteDance продать TikTok, который столкнулся с юридическими препятствиями. После бунта в Капитолии в 2021 году Мета приостановила работу аккаунтов Трампа.

Клуб за рост, консервативная пропагандистская группа, связанная с Трампом, выступает против запрета TikTok. Недавно Трамп встречался с Джеффом Яссом, одним из значительных спонсоров этой группы. Кроме того, Келлиэнн Конуэй, бывший старший помощник Трампа, лоббировала TikTok в Конгрессе от имени Клуба роста.

TikTok пользуется широкой популярностью в США, особенно среди молодежи. Двухпартийный законопроект, выступающий за продажу TikTok, прошел комитет Конгресса при единогласной поддержке и на этой неделе должен быть вынесен на голосование в Палате представителей. Для принятия закона он также должен пройти через Сенат.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.