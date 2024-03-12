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AKXALA
Индия подписала торговое соглашение на $100 млрд с экономическим блоком ЕАСТ
Индия заключила соглашение о свободной торговле с ЕАСТ. Ожидается, что оно привлечет до 100 миллиардов долларов инвестиций в различные отрасли, такие как фармацевтика и машиностроение.

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Индия заключила соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) - блоком, в который входят Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн. По словам министра торговли страны, это соглашение, не входящее в ЕС, должно принести Индии около 100 миллиардов долларов инвестиций.
Декларация совпадает с продолжающимися обсуждениями ЗСТ между Великобританией и Индией в течение последних двух лет.

Премьер-министр Нарендра Моди отметил это соглашение как значительный шаг на пути к экономическому развитию и созданию возможностей для молодого поколения. Он ожидает, что будущее будет отмечено ростом процветания и совместным продвижением по мере укрепления связей со странами ЕАСТ.

ЗСТ, ставшая результатом почти 16-летних переговоров, предусматривает, что Индия отменит большинство импортных пошлин на промышленную продукцию из этих четырех стран в обмен на инвестиции, рассчитанные на 15 лет.

Предполагается, что эти инвестиции будут направлены в различные отрасли, такие как фармацевтика, машиностроение и производство.

ЕАСТ заявила, что соглашение улучшит доступ на рынок и упростит таможенные процессы, тем самым способствуя расширению бизнеса Индии и ЕАСТ на их соответствующих рынках. Прежде чем соглашение будет реализовано, оно должно быть ратифицировано Индией и странами-членами ЕАСТ, причем Швейцария намерена завершить этот процесс к следующему году.

С приближением всеобщих выборов в Индии премьер-министр Моди ведет кампанию за беспрецедентный третий срок. За последние два года Индия также заключила торговые соглашения с Австралией и ОАЭ.

Министр торговли Великобритании Кеми Баденох недавно заявила, что, хотя заключение соглашения о свободной торговле с Индией до выборов в стране вполне возможно, это будет непростой задачей. Она выразила нежелание устанавливать выборы в качестве крайнего срока для заключения такого соглашения.

#европа #индия #торговля
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