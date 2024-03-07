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AKXALA
Джейсон Палмер, демократ, который нанес Байдену его первое поражение на праймериз
Венчурный капиталист Джейсон Палмер одержал победу на конкурсе демократов в Американском Самоа, указывая на силу коллективного голоса и важность передачи эстафеты следующему поколению.

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В результате неожиданного поворота событий венчурный капиталист Джейсон Палмер одержал победу на конкурсе демократов Американского Самоа, что ознаменовало первое поражение президента Джо Байдена на демократических президентских выборах. Несмотря на относительную безвестность до вечера вторника, Палмеру удалось одержать победу на небольшой территории США, где в избирательном собрании участвуют не более 100 человек.

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Выразив благодарность своим сторонникам, Палмер подчеркнул значение своей победы как свидетельства силы коллективного голоса и призыва к восстановлению американской мечты. Несмотря на то, что в кампании Палмера на местах работали всего три штатных сотрудника, а сам он не посещал остров, предпочитая виртуальные выступления, его послание, посвященное образованию, здравоохранению и изменению климата, очевидно, нашло отклик у избирателей.

Палмер, не имеющий политического опыта и называющий свою кандидатуру маловероятной, подчеркнул важность передачи эстафеты следующему поколению американцев, одновременно продолжая свою президентскую кампанию. Несмотря на то, что шансы на победу невелики, он стремится изменить ход разговора и продвигать идеи и решения на демократических праймериз.

Компания Байдена преуменьшила значение проигрыша Американского Самоа, объяснив это низкой явкой избирателей и указав на победы других кандидатов в прошлом. Платформа Палмера как защитника интересов Американского Самоа и его приверженность делу поддержки молодых американцев были отмечены, как и его видение экономики талантов, движимой предпринимателями с миссией и сознательным капитализмом.

В целом, неожиданная победа Палмера в Американском Самоа подчеркивает разнообразие и непредсказуемость демократической первичной гонки, в то время как доминирующие результаты президента Байдена в других гонках Супервторника укрепляют его позиции в качестве лидера демократической номинации.

#джо байден #праймериз #джейсон палмер
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