OpenAI намерена подать иск об отклонении претензий Маска и опубликовала серию электронных писем между Маском и его соучредителями, чтобы опровергнуть его обвинения.

Илон Маск, соучредитель OpenAI, подал иск против компании, утверждая, что она отклонилась от своей первоначальной миссии - приносить пользу человечеству - и теперь ставит во главу угла получение прибыли для своего основного инвестора, компании Microsoft.

реклама

В ответ OpenAI выдвинула встречные обвинения против Маска, заявив, что ранее он поддерживал идею создания коммерческой структуры для компании и даже предлагал объединиться с Tesla, его компанией по производству электромобилей. OpenAI также утверждает, что Маск стремился к "абсолютному контролю" над компанией, прежде чем в конечном итоге покинул ее в 2018 году.

OpenAI намерена подать иск об отклонении претензий Маска и опубликовала серию электронных писем между Маском и его соучредителями, чтобы опровергнуть его обвинения. Компания выражает разочарование действиями Маска, заявляя, что он сначала вдохновил их на достижение высоких целей, а затем подал на них в суд, когда они начали добиваться значительного прогресса в реализации своей миссии без его участия.

Иск Маска также направлен против генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, Грега Брокмана и самой компании. В своем блоге OpenAI оспаривает ряд утверждений, содержащихся в иске Маска, в том числе его заявление о том, что компания стала "закрытым дочерним предприятием Microsoft де-факто" после создания коммерческого подразделения в 2019 году.

По данным OpenAI, в начале 2018 года Маск отправил электронное письмо, в котором предлагал компании слиться с Tesla или предоставить ему полный контроль. Заметка в блоге призвана представить контекст и опровергнуть утверждения Маска, подчеркивая приверженность OpenAI своей основополагающей миссии, несмотря на юридические проблемы, с которыми она сталкивается.