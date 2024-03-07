Ключевые выводы из результатов супервторника

Супервторник в этом году не оправдал своего названия благодаря сочетанию ожидаемых результатов и нескольких сюрпризов, что позволило Дональду Трампу и Джо Байдену получить некоторые сведения перед ожидаемым реваншем в ноябре.

Выступление Трампа было бесспорно доминирующим, он одержал победы в различных штатах со значительным перевесом, например, в Алабаме с перевесом в 70 % и Техасе с 61 %. Эти победы могут обеспечить ему значительный перевес в числе делегатов съезда, что, по сути, упрочит его номинацию, особенно с учетом того, что Никки Хейли выбыла из гонки.

Экзит-поллы пролили свет на успех Трампа, показав, что его позиция по иммиграции нашла отклик у избирателей республиканских праймериз, особенно в Северной Каролине и Вирджинии. Несмотря на то, что Хейли делала акцент на избираемости, привлекательность Трампа, основанная на общих ценностях и защите интересов избирателей, похоже, затмила этот аргумент.



Однако признаки недовольства Трампом среди некоторых избирателей республиканских праймериз сохранялись, особенно в округах с более молодым и образованным населением. В опросах на выходе из избирательных участков проявилась озабоченность юридическими проблемами Трампа и его пригодностью к работе на посту президента, причем значительная часть избирателей сомневалась в его пригодности к работе на посту президента в случае осуждения.



В то время как победа Трампа была очевидна, кампания Хейли столкнулась с проблемами, несмотря на узкую победу в Вермонте. Ее стратегия, направленная на объединение избирателей против Трампа, была многообещающей в некоторых областях, но в конечном итоге не смогла обеспечить широкую поддержку в штатах Супервторника.



После того как Хейли вышла из гонки и отказалась поддержать Трампа, возникли предположения о ее дальнейших намерениях. Поддержит ли она в конечном итоге Трампа, несмотря на недавнюю критику, или будет рассматривать возможность независимого участия в выборах? Пока драма праймериз утихает, дальнейшие шаги Хейли остаются источником интриги.



Тем временем Байден столкнулся с трудностями в борьбе с протестными голосами, вызванными конфликтом в Газе, что проявилось в значительном количестве голосов "без обязательств" в Миннесоте и голосов "без предпочтений" в Северной Каролине. Эти тенденции подчеркивают, что Байдену необходимо срочно пересмотреть свою политику, чтобы вернуть поддержку разочарованных избирателей. Пропалестинские группы готовятся к новым испытаниям на предстоящих праймериз, что свидетельствует о продолжающемся недовольстве в рядах демократов.