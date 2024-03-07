62-летний мужчина в Германии получил 217 доз вакцины Covid, но не испытал никаких побочных эффектов.

Врачи из Университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии рассказали о необычном случае с 62-летним мужчиной, который, вопреки рекомендациям врачей, получил 217 доз вакцины Covid. Этот необычный сценарий развивался в течение 29 месяцев, причем прививки были куплены и сделаны в частном порядке.

Примечательно, что, несмотря на чрезмерное количество прививок, мужчина не испытал никаких побочных эффектов, утверждают исследователи. Доктор Килиан Шобер с кафедры микробиологии университета объяснил, что они узнали об этом случае из газетных сообщений и затем связались с мужчиной для дальнейшего расследования.

Мужчина охотно предоставил на анализ свежие образцы крови и слюны, также были исследованы дополнительные замороженные образцы крови за предыдущие годы. Исследователи воспользовались возможностью понаблюдать за реакцией иммунной системы во время одной из последующих вакцинаций мужчины.



Несмотря на то что прокурору были предоставлены доказательства 130 прививок, уголовное дело возбуждено не было. Исследователи, признавая любопытство и сотрудничество мужчины, подчеркивают, что гипервакцинация не является одобренным средством укрепления иммунитета. Они предостерегают от широких выводов на основании этого единичного случая, укрепляя преобладающий подход к трехдозовой вакцинации с периодическими ревакцинациями для уязвимых групп населения.



В общем, хотя этот случай и интригует, он не является основанием для изменения стратегии вакцинации. Широкой общественности рекомендуется придерживаться текущих рекомендаций по вакцинации Ковидом, а дополнительные дозы вводить в особых случаях, например, для людей с ослабленной иммунной системой.