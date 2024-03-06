Цена биткойна достигла нового исторического максимума в $69,000 и превысила предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2021 года.

Цена биткоина, крупнейшей в мире криптовалюты, достигла нового исторического максимума, превысив 69 000 долларов. Это больше предыдущего рекорда, установленного в ноябре 2021 года, после периода, когда стоимость биткоина упала до 16 500 долларов к 2022 году.

Такой резкий рост цены был обусловлен значительными инвестициями со стороны американских финансовых гигантов, которые влили миллиарды в приобретение биткоинов.

Несмотря на предупреждения о волатильности криптовалют со стороны таких экспертов, как Кэрол Александер, профессор финансов из Сассекского университета, приток институциональных инвесторов способствовал стремительному росту стоимости биткоина.

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Биткойн зародился в 2009 году и был основан на антиистеблишментской этике, направленной на создание децентрализованной формы денег, неподконтрольной традиционным финансовым институтам и правительствам.

Однако недавний рост цен на биткоин был вызван тем, что в него стали вкладывать значительные средства истеблишмент-компании, чему способствовало одобрение американскими регуляторами точечных биржевых фондов (ETF) биткоина в январе 2024 года.



Такие учреждения, как Blackrock, Fidelity и Grayscale, покупают большие объемы биткоинов, что приводит к значительному росту их цены. Ожидается, что предстоящее в апреле событие "халвинг" также повлияет на стоимость биткоина, которое исторически сопровождается скачками цен.



Хотя биткоин ненадолго достиг отметки 69 200 долларов, а затем отступил до 67 000 долларов, за последний месяц его стоимость выросла более чем на 50 %. Это вызвало ликование среди держателей биткоина, хотя история диких колебаний курса криптовалюты заставляет проявлять осторожность.

Несмотря на периоды взлетов и падений, включая значительный спад в 2022 году и крах биржи FTX в 2022 году, биткоин сумел восстановиться и к концу 2023 года торговался выше 40 000 долларов.



Президент Сальвадора Найиб Букеле принял биткоин, инвестировав в криптовалюту более 100 миллионов долларов из государственных средств страны. Его инвестиции принесли значительный доход: сейчас биткоин стоит примерно на 60 % больше своей первоначальной цены.