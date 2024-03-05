Франция стала первой страной, внесшей поправки в свою конституцию для закрепления права на аборт.

Франция вошла в историю, став первой страной, закрепившей право на аборт в своей конституции. Парламентарии проголосовали за внесение поправок в конституцию страны 1958 года, чтобы обеспечить женщинам "гарантированную свободу" прерывания беременности. Это 25-я поправка к основополагающему документу Франции и первая с 2008 года. Подавляющая общественная поддержка, выраженная в опросах, показавших около 85 % одобрения, подчеркнула значимость этой реформы.

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Премьер-министр Габриэль Атталь перед голосованием подчеркнул шаткость прав на аборт, подчеркнув необходимость их защиты.

Мотивы президента Эммануэля Макрона вызвали пристальное внимание критиков, обвинивших его в использовании конституционной поправки в политических целях, в частности для укрепления своего левого имиджа. Несмотря на некоторое сопротивление со стороны правых фракций в парламенте, поправка прошла гладко.

Аборты легальны во Франции с 1975 года, а последующие изменения в законодательстве постоянно направлены на повышение их доступности.

Хотя некоторые утверждают, что права на аборт уже были косвенно защищены конституционными принципами, недавние события в США, где права на аборт были ограничены, послужили толчком для принятия поправки к конституции во Франции.

Этот шаг получил широкую поддержку, а активисты назвали его важной вехой в деле защиты прав женщин во всем мире. Однако сохраняется оппозиция, в частности, со стороны Ватикана и французских католических епископов, которые вновь заявляют о своей позиции против абортов, утверждая святость человеческой жизни.

Несмотря на несогласие, поправка к конституции отражает приверженность Франции защите репродуктивных прав и является мощным сигналом солидарности для женских движений во всем мире.