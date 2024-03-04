Никки Хейли одержала заметную победу над Дональдом Трампом на праймериз республиканцев в Вашингтоне, что стало ее первой победой над бывшим президентом в кампании по выдвижению кандидата в президенты США в 2024 году.

Несмотря на поражение в своем родном штате Южная Каролина, Хейли вошла в историю как первая женщина, одержавшая победу на республиканских праймериз в истории США.

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Несмотря на это событие, Хейли значительно отстает от Трампа по количеству делегатов, а Трамп имеет значительный перевес по всей стране. Победа Хейли в Вашингтоне дает ей все 19 республиканских делегатов от юрисдикции, в результате чего общее число делегатов достигло 43, в то время как Трамп имеет 247 делегатов.

Победа Хейли в Вашингтоне, где она набрала 62,9 % голосов против 33,2 % у Трампа, в значительной степени считается символической, учитывая сильные демократические настроения и относительно небольшую базу республиканских избирателей. В городе зарегистрировано всего 23 000 республиканцев, а в праймериз приняли участие 2 035 человек.

В то время как кампания Хейли превозносит ее победу как отказ от политики Трампа и хаоса, кампания Трампа отвергает ее, называя Хейли "королевой болота", подразумевая, что она представляет политику истеблишмента. Трамп по-прежнему доминирует в республиканской предвыборной гонке, выиграв на данный момент все праймериз и собрания в каждом штате.

Несмотря на дефицит делегатов и сильные позиции Трампа, Хейли намерена продолжать свою кампанию, по крайней мере, до Супервторника 5 марта, когда тысячи избирателей смогут высказать свое мнение в конкурсах по выдвижению кандидатов во многих штатах и территориях.