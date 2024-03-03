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AKXALA
Пакистанский "Король хаоса" Имран Хан продолжает побеждать даже за решеткой
Недавние выборы в Пакистане не принесли стабильности в страну, а привели к формированию хрупкой коалиции правительства меньшинства. Партия Пакистанская мусульманская лига (N) во главе с Навазом Шарифом и Пакистанская народная партия (ПНП) объявили о своем намерении сформировать правительство без участия ПТИ.

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Ожидалось, что недавние выборы в Пакистане принесут столь необходимый период стабильности, устранив серьезную инфляцию и глубокие политические разногласия в стране. Однако вместо стабильности они привели к формированию правительства меньшинства - хрупкой коалиции, которая, похоже, не уверена в своих полномочиях.После выборов Пакистанская мусульманская лига (N) во главе с Навазом Шарифом и Пакистанская народная партия (ПНП) во главе с Билавалом Бхутто объявили о своем намерении сформировать правительство, но без участия ПТИ. Это торжественное заявление, сделанное глубокой ночью, по сути компромиссное.

Пакистан оказался в необычном положении: у него не было желающих претендовать на роль премьер-министра. Истеблишмент, часто являющийся завуалированной ссылкой на могущественных военных, исторически относился к всеобщим выборам с подозрением и вмешивался, когда считал это необходимым. Этот раз не стал исключением, поскольку они применили привычную тактику, чтобы повлиять на исход.

Главный претендент на пост президента Имран Хан столкнулся с многочисленными юридическими проблемами и даже был заключен в тюрьму перед выборами. Его партия, лишенная возможности вести надлежащую агитацию, была вынуждена прибегнуть к нетрадиционным методам, таким как использование речей, сгенерированных искусственным интеллектом, и превращение тюремного удостоверения Хана в предвыборный лозунг.

Несмотря на попытки манипулировать процессом, партия Хана "Пакистан Техрик-и-Инсаф" (ПТИ) стала крупнейшей. Традиционные методы истеблишмента оказались неэффективными против решимости и находчивости сторонников Хана, которые использовали социальные сети и технологии для преодоления препятствий.

Перед лицом этих проблем избиратели продемонстрировали стойкость и непоколебимость. Их послание истеблишменту было четким: несмотря на попытки манипулировать нами, мы - информированные и наделенные полномочиями граждане, которые будут пользоваться своими демократическими правами.

#пакистан #имран хан #выборы в пакистане
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