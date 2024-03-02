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Исследования показывают, что более миллиарда человек в мире страдают ожирением
По данным журнала The Lancet, более миллиарда человек в мире живут с ожирением. Это включает около 880 миллионов взрослых и 159 миллионов детей.

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Согласно глобальным оценкам, опубликованным в журнале The Lancet, по данным на 2022 год, более миллиарда человек в мире живут с ожирением. Это примерно 880 миллионов взрослых и 159 миллионов детей.

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Страны с самыми высокими показателями ожирения включают Тонга и Американское Самоа для женщин и Американское Самоа и Науру для мужчин, где 70-80 % взрослых страдают ожирением. Великобритания, напротив, занимает 55-е место среди мужчин и 87-е среди женщин из примерно 190 стран.

По мнению международной группы ученых, необходимо срочно внести существенные изменения в борьбу с ожирением, поскольку оно связано с различными серьезными заболеваниями, включая болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды рака.

В рейтинге глобальных показателей ожирения на основе процента населения, классифицированного как страдающее ожирением после учета возрастных различий, США занимают 10-е место среди мужчин и 36-е место среди женщин. Индия занимает 19-е место среди женщин и 21-е место среди мужчин, а Китай - 11-е место среди женщин и 52-е место среди мужчин. 

Профессор Маджид Эззати, старший научный сотрудник Имперского колледжа Лондона, подчеркнул роль доступности продуктов питания и маркетинга в развитии кризиса ожирения во многих островных государствах. Он отметил агрессивные маркетинговые кампании, пропагандирующие нездоровую пищу, а также проблемы с доступом к более здоровым продуктам из-за их стоимости и доступности.

Эззати, который на протяжении многих лет занимается анализом глобальных данных, выразил удивление по поводу быстрых изменений в глобальной картине ожирения. Он отметил значительное увеличение числа стран, столкнувшихся с кризисом ожирения, и уменьшение числа регионов, где основной проблемой является недостаточный вес.

Доклад, охватывающий период с 1990 по 2022 год, свидетельствует о четырехкратном росте показателей ожирения среди детей и подростков, а также о более чем двукратном росте среди женщин и почти трехкратном росте среди мужчин. Несмотря на 50-процентное сокращение доли взрослых с недостаточным весом, исследователи подчеркивают, что недостаточный вес остается серьезной проблемой, особенно среди бедных слоев населения.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) д-р Тедрос Адханом Гебрейесус сказал: "Это новое исследование подчеркивает важность профилактики и лечения ожирения с раннего возраста до взрослой жизни с помощью диеты, физической активности и адекватного ухода".

Он добавил, что для этого потребуется работа правительств и сообществ, а также "важно сотрудничество с частным сектором, который должен нести ответственность за воздействие своей продукции на здоровье".

Соавтор исследования доктор Гуха Прадипа из Мадрасского фонда исследования диабета говорит, что главными глобальными проблемами являются риск ухудшения питания, вызванного как ожирением, так и недостаточным весом.

Она сказала: "Влияние таких проблем, как изменение климата, нарушения, вызванные пандемией Ковид-19, и война в Украине, могут ухудшить показатели ожирения и недостаточного веса, поскольку увеличивают бедность и стоимость продуктов, богатых питательными веществами.

"Последствия этого - недостаток продовольствия в одних странах и домохозяйствах и переход на менее полезную пищу в других".

Сеть из более чем 1500 исследователей, сотрудничающих с ВОЗ, проанализировала данные измерений роста и веса около 220 миллионов человек в возрасте от пяти лет и старше.

Они использовали показатель, называемый индексом массы тела.

Хотя исследователи признают, что это несовершенная мера измерения количества жира в организме, и говорят, что в некоторых странах данные лучше, чем в других, они утверждают, что этот показатель является наиболее широко используемым, что делает возможным проведение глобального анализа.

#ожирение #ожирение детей и молодежи #the lancet
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