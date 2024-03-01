Китай и США столкнулись с снижением объемов торговли, американские компании передвигают свое производство за пределы Китая, и китайские компании обращаются к другим регионам. Эксперты отмечают, что это свидетельствует об уходе двух крупнейших мировых экономик друг от друга.

Значительное снижение объемов торговли между Соединенными Штатами и Китаем было позитивно воспринято высшим должностным лицом США по торговле Кэтрин Тай, которая заявила, что это не обязательно негативное явление.

Объемы торговли между двумя крупнейшими экономиками мира в прошлом году упали на 17 % на фоне обострения противоречий в мировой экономике. Это падение совпало с началом расследования в США потенциальных рисков для национальной безопасности, которые несут автомобили китайского производства, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности данных и возможности дистанционного управления.

Несмотря на снижение объемов торговли, китайские компании расширяют свое присутствие в других регионах, хотя в США они сталкиваются с проблемами из-за существующих импортных пошлин. Снижение объемов торговли объясняется различными факторами, в том числе переносом производства за пределы Китая многими крупными американскими компаниями.



Эксперт по торговле Уильям Рейнш отметил, что снижение объемов торговли между США и Китаем свидетельствует о том, что экономики обеих стран отдаляются друг от друга. Однако увеличение импорта из Юго-Восточной Азии в США говорит о том, что китайские компании могут обходить тарифы, перенося производство или направляя свою продукцию через третьи страны.



Торговый представитель США Кэтрин Тай подчеркнула конкурентное давление, возникающее в результате экономического роста Китая, и призвала к реформам во Всемирной торговой организации (ВТО) для эффективного решения этих проблем. На встрече ВТО в Абу-Даби обсуждаются такие вопросы, как субсидии на рыболовство, тарифы на электронную торговлю и реформы самой организации.



Несмотря на усилия по преодолению разногласий, напряженность в отношениях между США и Китаем сохраняется: обе страны вводят новые торговые барьеры, в том числе ограничения на экспорт компьютерных чипов. Существуют опасения, что мир может разделиться на два торговых блока, что может иметь значительные последствия для мировой экономики.



Генеральный директор ВТО д-р Нгози Оконджо-Ивеала предостерегла от такого разделения, указав на потенциальные экономические издержки и подчеркнув необходимость сотрудничества, чтобы избежать пагубных последствий для глобального экономического роста.