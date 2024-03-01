Индия продолжает демонстрировать быстрый экономический рост, который в последнем квартале 2023 года достиг 8,4%. Этот рост имеет важное значение в преддверии предстоящих выборов в стране, подчеркивая связь между экономикой и политической ситуацией.

Индия сохранила позиции самой быстрорастущей крупной экономики мира, зафиксировав в последнем квартале 2023 года рост на 8,4 %.

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Этот рост совпадает с предстоящими всеобщими выборами в Индии, что подчеркивает, что экономические показатели являются важным фактором политической ситуации.

По прогнозам, Индия может обогнать Японию и Германию и стать третьей по величине экономикой в мире, недавний рост был обусловлен в первую очередь значительным расширением обрабатывающей промышленности на 11,6 %.

Кроме того, частное потребление - существенный компонент ВВП Индии - увеличилось на 3,5 %, хотя в предыдущем году на потребительских расходах сказалось повышение цен на товары первой необходимости, такие как лук.

Чтобы решить проблему инфляции, правительство приняло меры по стабилизации цен на продукты питания. Администрация премьер-министра Моди также уделяет приоритетное внимание развитию инфраструктуры и стимулирует отечественное производство в таких ключевых отраслях, как электроника и полупроводники, чтобы повысить конкурентоспособность Индии на мировой арене.

В качестве важного шага правительство одобрило строительство трех заводов по производству полупроводников стоимостью 1,26 триллиона рупий, что свидетельствует о стремлении укрепить технологический потенциал Индии.

Однако в сельскохозяйственном секторе, составляющем значительную часть экономики, сохраняются проблемы. Слабые муссонные дожди усугубили трудности в сельском хозяйстве, вызвав протесты некоторых фермеров, требующих справедливых цен на урожай.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2024 году экономика Индии вырастет на 6,5 %, опередив ожидаемый рост Китая на 4,6 %. Тем временем Китай сталкивается с внутренними проблемами, включая кризис на рынке недвижимости, безработицу среди молодежи и дефляционные тенденции, что вынуждает политиков рассматривать меры стимулирования для поддержания экономической стабильности.