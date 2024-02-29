Судья из Иллинойса постановил, что участие Трампа в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года является нарушением 14-й поправки о "восстании".

Судья из Иллинойса постановил, что Дональд Трамп участвовал в мятеже, и поэтому ему запрещено появляться в бюллетене для голосования на праймериз в этом штате. Однако исполнение постановления было временно приостановлено до рассмотрения апелляции.

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Это решение последовало за аналогичными действиями двух других штатов, Колорадо и Мэна, которые уже исключили Трампа из бюллетеней для голосования на первичных выборах за нарушение статьи 14-й поправки о "восстании".

Окончательное решение этого вопроса, скорее всего, определит Верховный суд США. Первичные выборы в Иллинойсе назначены на 19 марта, досрочное голосование уже началось.

Окружной судья округа Кук Трейси Портер встала на сторону избирателей, утверждавших, что участие Трампа в беспорядках в Капитолии 6 января является нарушением 14-й поправки. Это решение совпадает с предыдущим решением Верховного суда Колорадо, который на аналогичных основаниях не допустил Трампа к голосованию на республиканских праймериз в этом штате.

В своем решении судья Портер назвала обоснование Колорадо убедительным и раскритиковала Избирательный совет штата Иллинойс за отклонение предыдущей попытки исключить Трампа из бюллетеня.

Представитель Трампа назвал это решение "неконституционным" и заявил о намерении подать апелляцию. Это решение добавляет к продолжающимся юридическим баталиям, включая обращение Трампа в Верховный суд по делу Колорадо.

Во время слушаний в Верховном суде судьи скептически отнеслись к решению Колорадо, выразив обеспокоенность по поводу возможного лишения избирателей права голоса и подчеркнув право избирателей принимать решение по кандидатуре Трампа.

Решение судьи из Иллинойса совпало с согласием Верховного суда рассмотреть еще одно дело, касающееся иммунитета Трампа от исков, связанных с его попытками отменить результаты выборов 2020 года, что подчеркивает продолжающиеся юридические проблемы, связанные с действиями Трампа.