Правительство Южной Кореи выдало ультиматум бастующим младшим врачам, требуя возвращения на работу до четверга, иначе им грозит судебное разбирательство и лишение лицензии. Бастующие врачи утверждают, что простое увеличение числа врачей без решения системны проблем в медицине приведет к снижению качества обслуживания.

Правительство Южной Кореи выдвинуло жесткий ультиматум тысячам бастующих младших врачей, пригрозив судебными исками и отзывом медицинских лицензий, если они не вернутся на работу к четвергу. Забастовка, в которой участвует около трех четвертей младших врачей страны, привела к перебоям и задержкам в проведении операций в крупных учебных больницах.

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Врачи протестуют против планов правительства значительно увеличить число студентов-медиков, ежегодно принимаемых в университеты, чтобы решить проблему низкого соотношения врачей к пациентам и надвигающейся нехватки кадров из-за стареющего населения страны.

Ситуация высветила системные проблемы в системе здравоохранения Южной Кореи, включая перегруженность работой и недоплату младшим врачам, а также неравенство в оказании медицинской помощи между городскими и сельскими районами.

Бастующие врачи утверждают, что простое увеличение числа врачей без решения этих основных проблем приведет к снижению качества обслуживания.

Однако забастовка столкнулась с критикой как со стороны общественности, так и со стороны медицинских работников, на которых ложится основная тяжесть возросшей нагрузки. Правительство отказалось принять отставку врачей и угрожает судебным разбирательством, если они не вернутся на работу, с наказанием в виде лишения лицензии.

Противостояние между правительством и бастующими врачами продолжается, и обе стороны упираются. Некоторые врачи готовы столкнуться с последствиями своих действий, считая, что их дело стоит жертв.

Исход забастовки и реакция правительства, вероятно, будут иметь значительные последствия для системы здравоохранения Южной Кореи и будущего профессии врача.