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AKXALA
Высший суд США согласен рассмотреть апелляцию Дональда Трампа об иммунитете в апреле
Верховный суд США решил рассмотреть вопрос о возможной ответственности бывшего президента Дональда Трампа за его предполагаемые действия по фальсификации выборов 2020 года. Трамп отрицает все обвинения и утверждает, что у него должен быть иммунитет от уголовного преследования.

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Верховный суд согласился рассмотреть вопрос о том, может ли бывший президент Дональд Трамп быть привлечен к ответственности за предполагаемые попытки фальсификации выборов 2020 года, что стало первым случаем рассмотрения такого дела в суде. Трамп утверждает, что у него должен быть иммунитет от уголовных обвинений, и это утверждение было отклонено апелляционным судом США.

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В ответ на решение апелляционного суда Трамп подал апелляцию в Верховный суд и попросил приостановить рассмотрение этого решения. Решение суда рассмотреть дело говорит о том, что среди судей могут существовать некоторые разногласия по поводу президентского иммунитета от судебного преследования.

Трамп утверждает, что без иммунитета будущие президенты могут стать уязвимыми для неправомерного преследования и мести после ухода с поста, что может привести к вымогательству и шантажу.

Обвинения против Трампа включают в себя фальсификацию показаний свидетелей и заговор с целью обмана США в связи с его попытками отменить результаты выборов. Специальный адвокат Джек Смит, курирующий расследование, настаивает на том, чтобы судебный процесс состоялся в этом году.

Решение Верховного суда может значительно задержать процесс, поскольку рассмотрение аргументов запланировано на апрель и может повлиять на ход судебного разбирательства. Остается неясным, будет ли Трампу предоставлен иммунитет от судебного преследования, и результат может повлиять на сроки судебного разбирательства.

Кроме того, руководство Министерства юстиции устанавливает предельный срок для проведения политически значимых расследований, что может повлиять на ход дела, если оно не будет завершено к сентябрю. Если Трамп победит на ноябрьских выборах, есть вероятность, что дело не дойдет до суда, поскольку его администрация может прекратить расследование или выдать помилование.

Трампу предъявлены и другие федеральные и государственные уголовные обвинения, в том числе по делу о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами "скрытых денег", судебное разбирательство назначено на конец марта . Кроме того, Верховный суд рассматривает отдельное дело о том, может ли Трамп быть лишен права баллотироваться на второй срок в соответствии с "запретом на восстание", содержащимся в 14-й поправке.

На протяжении всех этих судебных разбирательств Трамп утверждает свою невиновность, часто характеризуя их как политически мотивированную "охотой на ведьм".

#сша #дональд трамп #верховный суд
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