Глава разведки Австралии, Майк Берджесс, обнародовал свидетельства о предательстве бывшего политика, связанного с иностранным шпионажем. Берджесс не упомянул имя политика и страны, в которой произошло предательство, однако рассказал о деятельности группы, известной как "Команда А".

Глава разведки Австралии Майк Берджесс обвинил бывшего политика в предательстве страны иностранной шпионской сети, которую называют "Команда А". Берджесс, выступая на ежегодной оценке угроз в Канберре, рассказал о деятельности группы, не раскрыв ни личности политика, ни страны, в которую он был вовлечен. Предполагаемый заговор, который разворачивался несколько лет назад, заключался в предложении доступа к семье тогдашнего премьер-министра.



Группа A-Team, которую называют агрессивной сетью внешней разведки, действовала в различных сферах, включая научные круги, политику и бизнес. Они искали информацию по таким темам, как торговля, политика и оборона, проявляя особый интерес к оборонному пакту "Аукус" и другим чувствительным вопросам.

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Берджесс подчеркнул, что бывший политик был самым значительным человеком, завербованным иностранной сетью, и обвинил его в том, что он ставит интересы иностранного режима выше интересов своей страны. Он упомянул о тревожном предложении политика привлечь к сотрудничеству со шпионами члена семьи премьер-министра, однако этот план не был реализован.

Хотя политик, о котором идет речь, больше не связан с этой группой, Берджесс подчеркнул необходимость осознания подобных угроз и высоко оценил усилия разведки по ликвидации их операций и оказанию помощи невольным участникам.

Разоблачение произошло на фоне растущей обеспокоенности по поводу иностранного вмешательства, особенно со стороны Китая и России. Несмотря на призывы назвать имена политиков, Берджесс решил не раскрывать их личности, и это решение поддержали ключевые министры правительства, подчеркнувшие необходимость подхода Берджесса.