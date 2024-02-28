По результатам первых подсчетов голосов на демократических президентских выборах в Мичигане, Джо Байден одерживает победу, несмотря на активизацию голосов протеста. Около 40 000 человек выбрали вариант "без обязательств" вместо голосования за Байдена из-за его позиции по конфликту в Газе.

Президент Джо Байден может одержать уверенную победу на демократических президентских выборах в Мичигане, несмотря на десятки тысяч голосов протеста против него. Активисты призывали демократов выбрать вариант "без обязательств" вместо того, чтобы голосовать за Байдена из-за его позиции по конфликту Израиля в Газе.

Первые результаты показали, что после подсчета 32 % голосов более 40 000 человек предпочли "не участвовать", в то время как Байден набрал 80 % голосов. В своем заявлении Байден не стал напрямую касаться кампании против него, но поблагодарил всех жителей штата Мичиган за участие в праймериз.

Эти выборы стали еще одним шагом на пути Байдена к выдвижению кандидатом от Демократической партии, что создает предпосылки для возможного реванша с бывшим президентом Дональдом Трампом на предстоящих президентских выборах.



Несмотря на подавляющее преимущество Байдена, значительное число "непринятых" голосов превзошло ожидания, и такие организации, как Listen to Michigan, отмечают это как победу.



Причиной голосования "без выбора" стало недовольство тем, как Байден относится к конфликту в Газе, особенно среди арабо-американской общины Мичигана. Некоторые избиратели выразили недовольство тем, что Байден поддержал Израиль во время конфликта, что заставило их изменить свои предпочтения при голосовании.



Мичиган, один из ключевых "колеблющихся" штатов, имеет большое значение для президентских выборов. Трамп победил в этом штате в 2016 году, но Байден вернул его в 2020 году. Явка "неприсоединившихся" избирателей подчеркивает сложность настроений в электорате.



В праймериз в Мичигане приняли участие демократы, республиканцы и независимые благодаря открытой системе праймериз. Республиканские делегаты будут официально распределены позже, поскольку лидеры республиканцев штата столкнулись с внутренними разногласиями и недавними изменениями в руководстве.



Несмотря на поддержку Байдена в Мичигане, некоторые избиратели по-прежнему критикуют его позицию по Газе, в то время как другие продолжают поддерживать его, ссылаясь на достижения его администрации и приоритеты политики. Конфликт в Газе вызвал дискуссии о внешней политике и гуманитарных проблемах, добавив глубины политическому дискурсу в штате.



В целом, первичные выборы в Мичигане подчеркивают разнообразие точек зрения и политической динамики, что создает основу для более широких дискуссий по мере приближения президентских выборов.