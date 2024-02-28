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AKXALA
Нетаньяху: Поддержка Израиля среди американцев укрепит его решимость добиться победы над ХАМАС
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что сильная поддержка Израиля среди американцев укрепит его решимость добиться победы над ХАМАСом в конфликте с Газой. Это заявление было сделано после предупреждения президента Джо Байдена о возможной потере глобальной поддержки Израиля, если конфликт продолжится.

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Во вторник премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что сильная поддержка Израиля среди американского населения укрепит его решимость добиваться победы над ХАМАСом до конца конфликта. Он сослался на результаты опросов, согласно которым более 80% американцев поддерживают Израиль во время конфликта в Газе. Это утверждение последовало за предостережением президента Джо Байдена о том, что Израиль может потерять глобальную поддержку, если конфликт будет продолжаться.

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Нетаньяху рассказал о своих усилиях по противодействию международному давлению и привлечению поддержки Израиля на протяжении всего конфликта, ссылаясь на такие успехи, как значительная поддержка со стороны американской общественности. Он подчеркнул важность этой поддержки для того, чтобы Израиль мог продолжать свою кампанию до достижения, как он выразился, "полной победы".

Президент Байден выразил надежду на прекращение огня к следующему понедельнику и предупредил о возможных последствиях для мирового авторитета Израиля в случае продолжения действий консервативного правительства. Пока переговоры о временном прекращении огня продолжаются, представители Белого дома и Госдепартамента отмечают прогресс, но подчеркивают необходимость дальнейшей работы. Предлагаемое прекращение огня может предусматривать шестинедельную паузу, призванную подготовить почву для более существенного урегулирования конфликта.

Американские дипломаты, сотрудничая с Катаром, Египтом и Израилем, стремятся завершить работу над соглашением о прекращении огня. Однако для его реализации необходимо согласие ХАМАС. Несмотря на различия в приоритетах, когда ХАМАС ставит во главу угла прекращение боевых действий, а не освобождение заложников, усилия по прекращению огня продолжаются.

Продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС обострился после того, как ХАМАС напали на юг Израиля и захватили заложников. В ответ Израиль предпринял масштабное воздушное и наземное наступление в Газе. Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС, подчеркивает необходимость срочного урегулирования конфликта.

#израиль #хамас #байден #газа #нетаньяху
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Израиль и ХАМАС дистанцируются от оптимизма Байдена по поводу соглашения о прекращении огня в Газе
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