Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня!

В понедельник президент США Джо Байден уколол своего потенциального соперника Дональда Трампа, сместив акцент на возраст Трампа в попытке парировать критику о том, что его собственный возраст является помехой на предстоящих выборах. 81-летний Байден в интервью Сету Мейерсу заявил, что избиратели должны учитывать возраст Трампа, и привел в пример случай, когда Трамп по ошибке назвал свою жену "Мерседес" вместо Мелании.

Байден подчеркнул, что важно оценивать не только возраст кандидата, но и актуальность его идей, раскритиковав Трампа за стремление к регрессу. Этот сдвиг в обращении происходит на фоне того, что Трамп продолжает набирать обороты в Республиканской партии, недавно победив на праймериз в Южной Каролине. Однако ранее Трамп воздерживался от прямых нападок на возраст Байдена, предпочитая изображать его некомпетентным или умственно отсталым.



Комментарии Байдена совпали с его запланированным визитом на границу Техаса и Мексики, где он планирует обсудить вопросы безопасности границ и встретиться с различными заинтересованными сторонами. Это совпало с визитом Трампа в Игл-Пасс, штат Техас, что подчеркивает продолжающееся противостояние между властями штатов и федеральными властями по поводу пограничной политики.



Во время интервью Байден раскритиковал действия Трампа в области инфраструктуры и внешней политики, особенно его высказывания о НАТО и России. Байден подчеркнул важность поддержания прочных альянсов и предупредил о возможных последствиях еще одного срока Трампа для демократии и международных отношений.