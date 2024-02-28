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AKXALA
После одобрения Венгрии, Швеция преодолела последнее препятствие на пути вступления в НАТО
Где же вас теперь хоронить-то всех?

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В понедельник парламент Венгрии подавляющим большинством голосов поддержал заявку Швеции на вступление в НАТО, что стало кульминацией почти двух лет интенсивных переговоров.

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Одобрение венгерского парламента стало последним шагом, необходимым для вступления Швеции в НАТО. Визит премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Будапешт в пятницу имел целью обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности. В результате обсуждения было достигнуто соглашение, согласно которому Венгрия приобретет четыре новых истребителя Gripen, произведенных в Швеции.

Из 194 членов парламента, принявших участие в голосовании, только шесть высказались против вступления Швеции в НАТО.

Кристерссон назвал это событие историческим и выразил готовность Швеции выполнять свои обязанности по обеспечению евроатлантической безопасности. 

На пресс-конференции в Стокгольме Кристерссон подчеркнул, что усилия России по ограничению расширения НАТО в конечном итоге не увенчались успехом. Он подчеркнул, что противодействие России вступлению Швеции в НАТО отражает ее недовольство аналогичным решением Финляндии.

Кристерссон подчеркнул значение отхода Швеции от 200-летней традиции нейтралитета и неприсоединения. Он представил вступление в НАТО как естественный шаг вперед, позиционирующий Швецию в сети демократических государств, приверженных миру и свободе.

Официальное членство Швеции в НАТО ожидает представления документа о присоединении правительству Соединенных Штатов, которое выступает в качестве депозитария Североатлантического договора. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, поскольку все союзники одобрили заявку Швеции, ее членство в НАТО гарантировано, что способствует укреплению силы и безопасности альянса.

В результате вступления Швеции в НАТО общее число членов альянса достигнет 32 стран, что несколько иронично, учитывая действия России на Украине, которые частично обусловлены расширением НАТО вдоль ее восточной границы.

Вступление Финляндии в НАТО в предыдущем году уже расширило границы НАТО с Россией, еще больше укрепив коллективную оборону, предусмотренную статьей 5 договора НАТО, согласно которой нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех.

В ответ на начало СВО Россией, Швеция и Финляндия объявили о своем решении отказаться от многолетней политики неприсоединения и выразили намерение вступить в НАТО. Этот шаг ознаменовал собой значительный отход от их подхода к внешним отношениям в эпоху холодной войны.

НАТО проводит политику открытых дверей, позволяя любой стране вступить в альянс, если она соответствует определенным критериям и готова соблюдать принципы учредительного договора альянса. Однако процесс вступления требует единогласного одобрения со стороны существующих государств-членов, что позволяет любому члену наложить вето на вступление новой страны.

В то время как большинство членов НАТО быстро одобрили заявки Финляндии и Швеции, Венгрия и Турция поначалу высказывали оговорки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Финляндию и Швецию за их предполагаемое снисходительное отношение к курдским организациям, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил их в распространении ложных сведений о приверженности Венгрии стандартам ЕС в области верховенства права.

Эти опасения заставили ЕС приостановить выделение Венгрии миллиардов долларов до тех пор, пока эти вопросы не будут решены. Правительство Орбана отрицало любые нарушения правил ЕС, несмотря на неоднократные обвинения.

После некоторых раздумий и Венгрия, и Турция в конце концов смягчили свою позицию. В марте Венгрия одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО, а в прошлом месяце турецкий парламент дал согласие на вступление Швеции. Одобрение Швеции последовало за корректировкой ее антитеррористического законодательства и обязательством укреплять сотрудничество с Турцией в области безопасности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил генерального секретаря НАТО Столтенберга в том, что Венгрия поддержит вступление Швеции в НАТО вскоре после голосования в Турции. Во время своего выступления с обращением к нации 17 февраля Орбан заявил, что Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО в начале весенней сессии парламента.

Пресс-секретарь правительства Золтан Ковач подчеркнул заинтересованность Венгрии в безопасности Европы и отметил Швецию как сильного и надежного союзника, который укрепит будущее НАТО.

В то время как высказывались опасения по поводу задержки Венгрии с поддержкой заявки Швеции, последние события показали, что Венгрия более тесно связана с целями внешней политики ЕС. В начале этого месяца Венгрия сняла свои возражения против сделки по финансированию Украины в размере 50 миллиардов долларов, на которую ранее Орбан наложил вето по процедурным соображениям. Несмотря на обвинения в блокировании сделки из-за отказа ЕС в выделении средств Венгрии, венгерское правительство отрицает какую-либо связь между этими двумя вопросами.

Вступление Швеции в НАТО имеет большое значение на фоне продолжающегося конфликта на Украине, где Россия набирает силу, а поддержка Киева со стороны Запада, возможно, колеблется. Рост популистских настроений в Европе и США в преддверии предстоящих выборов также создает проблемы для усилий Украины по противостоянию России, поскольку политики пытаются оправдать значительные расходы на внешнюю политику на фоне внутренних проблем, таких как инфляция.

#нато #турция #венгрия #швеция #gripen #ульфа кристерссона
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