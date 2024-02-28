Представители Израиля, ХАМАСа и Катара являются скептическими по поводу оптимизма президента США, Джо Байдена, о достижении соглашения о заложниках и прекращении огня в Газе к концу недели. Израильский чиновник заявил, что Израиль был удивлен сроками и терминологией Байдена, но готов пойти на сделку при соответствующих условиях.

Представители Израиля, ХАМАС и Катара скептически относятся к оптимизму президента США Джо Байдена по поводу достижения соглашения о заложниках и прекращении огня в Газе к концу недели. Они предполагают, что между переговорщиками, стремящимися достичь соглашения, все еще существуют разногласия.

Президент Байден, выступая на мероприятии в Нью-Йорке, выразил надежду на прекращение огня в конфликте между Израилем и ХАМАСом к "следующему понедельнику". Однако израильский чиновник заявил CNN, что Израиль был удивлен сроками и терминологией Байдена, указав, что Израиль готов пойти на сделку при соответствующих условиях.

Басем Наим, член политического бюро ХАМАСа, заявил, что группировка не знает о каком-либо соглашении о прекращении огня, которое может быть достигнуто к следующему понедельнику. Катар, один из ключевых посредников, также призвал к осторожности и намекнул на другие сроки.



Маджед аль-Ансари, представитель Министерства иностранных дел Катара, упомянул о продолжающихся переговорах и отсутствии окончательного соглашения. Он подчеркнул важность достижения гуманитарной паузы до начала Рамадана.



Разногласия сохраняются по поводу конкретных деталей, таких как количество освобожденных заложников и передвижение войск. По сообщениям, ХАМАС скорректировал некоторые требования на переговорах, что может приблизить стороны к первоначальному соглашению.



Сообщается, что ХАМАС рассматривает проект предложения о первоначальном прекращении огня на срок около шести недель, предусматривающий обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Сообщается, что Израиль настаивает на включении женщин-военнослужащих в число освобождаемых заложников.



В переговорах участвуют команды из США, Египта, Израиля и Катара, причем обсуждение, скорее всего, будет проходить поэтапно. Конечной целью является достижение перемирия и последующее решение более сложных вопросов.

