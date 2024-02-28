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Более трети опрошенных компаний и более половины экспортеров сообщили, что пострадали от этих проблем, что потенциально может привести к росту цен в экономике Великобритании.
Уильям Бейн, глава отдела торговой политики Британской торговой палаты (БТП), отметил, что, хотя судоходная отрасль поначалу справлялась с трудностями, продолжающееся давление приводит к росту затрат, что в конечном итоге может сказаться на потребительских ценах.
Особенно сильно это сказывается на экспортерах, розничных торговцах, оптовиках и производителях, причем некоторые из них сталкиваются с нехваткой товаров и комплектующих или проблемами с денежными потоками.
Перенаправление грузов в районе мыса Доброй Надежды в Африке привело к значительным задержкам, а некоторые компании столкнулись с повышением цен на аренду контейнеров более чем на 300 %.
Такие компании, как Warings Furniture, занимающаяся импортом предметов интерьера, были вынуждены скорректировать бюджеты и предложить дополнительные услуги, чтобы сократить задержки. Они надеются договориться с поставщиками о снижении цен, чтобы компенсировать часть возросших расходов.
BCC выступает за государственную поддержку экспортеров, включая создание совета по экспорту для стимулирования торговли.
Нападения в Красном море нарушили мировую торговлю, заставив судоходные компании перенаправить суда, что привело к увеличению расходов и задержек. В ответ США и Великобритания нанесли авиаудары по целям хуситов в Йемене.
Эта ситуация имеет серьезные последствия для торговли, особенно потому, что Красное море является важнейшим маршрутом между Азией и Европой. Судоходные компании прибегают к более длинным маршрутам, что увеличивает расходы и приводит к задержкам.
Такие известные бренды, как Tetley, предупредили о сокращении поставок из-за перебоев, что свидетельствует о масштабном влиянии ситуации на различные отрасли.