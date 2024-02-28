Британские предприятия сообщают о возросшей стоимости доставки и задержках на четыре недели из-за нападений хуситов в Красном море. Более трети компаний и более половины экспортеров сообщили о проблемах, которые могут привести к росту цен в Великобритании.

Более трети опрошенных компаний и более половины экспортеров сообщили, что пострадали от этих проблем, что потенциально может привести к росту цен в экономике Великобритании.

Уильям Бейн, глава отдела торговой политики Британской торговой палаты (БТП), отметил, что, хотя судоходная отрасль поначалу справлялась с трудностями, продолжающееся давление приводит к росту затрат, что в конечном итоге может сказаться на потребительских ценах.



Особенно сильно это сказывается на экспортерах, розничных торговцах, оптовиках и производителях, причем некоторые из них сталкиваются с нехваткой товаров и комплектующих или проблемами с денежными потоками.



Перенаправление грузов в районе мыса Доброй Надежды в Африке привело к значительным задержкам, а некоторые компании столкнулись с повышением цен на аренду контейнеров более чем на 300 %.



Такие компании, как Warings Furniture, занимающаяся импортом предметов интерьера, были вынуждены скорректировать бюджеты и предложить дополнительные услуги, чтобы сократить задержки. Они надеются договориться с поставщиками о снижении цен, чтобы компенсировать часть возросших расходов.



BCC выступает за государственную поддержку экспортеров, включая создание совета по экспорту для стимулирования торговли.



Нападения в Красном море нарушили мировую торговлю, заставив судоходные компании перенаправить суда, что привело к увеличению расходов и задержек. В ответ США и Великобритания нанесли авиаудары по целям хуситов в Йемене.



Эта ситуация имеет серьезные последствия для торговли, особенно потому, что Красное море является важнейшим маршрутом между Азией и Европой. Судоходные компании прибегают к более длинным маршрутам, что увеличивает расходы и приводит к задержкам.



Такие известные бренды, как Tetley, предупредили о сокращении поставок из-за перебоев, что свидетельствует о масштабном влиянии ситуации на различные отрасли.

