реклама
Лидер ШНП в Вестминстере обвинил спикера в нечестности в отношении возможности проведения экстренных дебатов по Газе.
На прошлой неделе дебаты по Газе, инициированные ШНП, превратились в хаос из-за решения о голосовании, принятого сэром Линдси Хойлом. Хотя он принес извинения и первоначально предложил провести вторые дебаты на этой неделе, в конечном итоге он отклонил это предложение. Офис спикера сослался на заявление министра по тому же вопросу как на причину решения.
Г-н Флинн раскритиковал спикера, заявив, что тот нарушил правила и отказался от своего слова, что вызывает обеспокоенность, учитывая роль спикера в обеспечении нормального функционирования демократии.
Решение спикера было объяснено тем, что этот вопрос уже рассматривался в Палате представителей и что заявление правительства по этому вопросу неминуемо, поэтому экстренные дебаты были сочтены излишними.
Споры начались, когда спикер разрешил лейбористской поправке перейти к голосованию по предложению ШНП о Газе, фактически лишив членов парламента от ШНП возможности проголосовать по собственному предложению.
Несмотря на извинения сэра Линдси и предложение провести экстренные дебаты, напряженность оставалась высокой, что привело к призывам к его отставке и вотуму недоверия с 81 подписью.
В итоге заявление правительства по этому вопросу было сочтено достаточным, и дебаты не были назначены.
Продолжающаяся ситуация между Израилем и сектором Газа вызвала призывы к гуманитарному прекращению огня со стороны различных кругов, при этом мнения о действиях как Израиля, так и правительства Великобритании разделились.