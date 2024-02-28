Лидер Шотландской Национальной Партии (ШНП) в Вестминстере обвинил спикера, сэра Линдси Хойла, в нечестности в отношении проведения экстренных дебатов по ситуации в Газе. В прошлую неделю, дебаты по этому вопросу превратились в хаос из-за голосования, инициированного ШНП.

Лидер ШНП в Вестминстере обвинил спикера в нечестности в отношении возможности проведения экстренных дебатов по Газе.

На прошлой неделе дебаты по Газе, инициированные ШНП, превратились в хаос из-за решения о голосовании, принятого сэром Линдси Хойлом. Хотя он принес извинения и первоначально предложил провести вторые дебаты на этой неделе, в конечном итоге он отклонил это предложение. Офис спикера сослался на заявление министра по тому же вопросу как на причину решения.



Г-н Флинн раскритиковал спикера, заявив, что тот нарушил правила и отказался от своего слова, что вызывает обеспокоенность, учитывая роль спикера в обеспечении нормального функционирования демократии.



Решение спикера было объяснено тем, что этот вопрос уже рассматривался в Палате представителей и что заявление правительства по этому вопросу неминуемо, поэтому экстренные дебаты были сочтены излишними.



Споры начались, когда спикер разрешил лейбористской поправке перейти к голосованию по предложению ШНП о Газе, фактически лишив членов парламента от ШНП возможности проголосовать по собственному предложению.



Несмотря на извинения сэра Линдси и предложение провести экстренные дебаты, напряженность оставалась высокой, что привело к призывам к его отставке и вотуму недоверия с 81 подписью.



В итоге заявление правительства по этому вопросу было сочтено достаточным, и дебаты не были назначены.



Продолжающаяся ситуация между Израилем и сектором Газа вызвала призывы к гуманитарному прекращению огня со стороны различных кругов, при этом мнения о действиях как Израиля, так и правительства Великобритании разделились.