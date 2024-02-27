Бывший президент США Дональд Трамп выплатил 392 000 долларов судебных издержек The New York Times. Эта выплата связана с иском Трампа против газеты и ее журналистов, связанном с расследованием, проведенным газетой в 2018 году о финансах Трампа, включая его налоговые записи.

Дональд Трамп урегулировал свои судебные издержки с The New York Times, выплатив 392 000 долларов. Эта выплата связана с его неудачным иском против газеты и ее журналистов в связи с расследованием 2018 года о его финансах, включая конфиденциальные налоговые записи.

реклама

Решение о выплате было принято более чем через восемь месяцев после того, как судья Роберт Р. Рид удовлетворил ходатайство The New York Times о прекращении дела, утверждая, что поведение журналистов защищено Конституцией Нью-Йорка.

Трамп предъявлял различные претензии к The New York Times, в том числе обвинял журналистов в "деликатном вмешательстве", якобы разыскивая его племянницу и заставляя ее нарушить заключенный в 2001 году договор с семьей Трампа.

Серия репортажей, подготовленная Дэвидом Барстоу, Сюзанной Крейг и Рассом Бьюттнером, была удостоена Пулитцеровской премии 2019 года в номинации "Объяснительный репортаж".

Решение судьи о прекращении дела было основано на недавних поправках к нью-йоркскому закону о борьбе со SLAPP, предусматривающему механизм быстрого отклонения исков, направленных против поведения, защищенного Первой поправкой.

Представитель The New York Times подчеркнул эффективность закона о защите свободы прессы, подчеркнув, что решение суда служит сигналом против злоупотребления судебной системой с целью заставить журналистов замолчать.