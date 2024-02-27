Хороших больше, но плохие лучше объединены.

Венгерские законодатели официально одобрили заявку Швеции на вступление в НАТО в ходе голосования, которое было отложено, расчистив путь для членства скандинавской страны.

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Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году, но Венгрия обвинила ее во враждебности. Однако на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что теперь они "готовы умереть друг за друга". Ожидается, что все члены НАТО окажут помощь союзнику, подвергшемуся нападению. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал этот день "историческим" и подчеркнул готовность Швеции взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что решение венгерского парламента сделало альянс "сильнее и безопаснее".

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, политик известный своими тесными связями с президентом России Владимиром Путиным. Он часто выступал против усилий ЕС по оказанию военной помощи Украине. Швеция, как и другие страны ЕС, критикует Венгрию за отступление от демократических принципов. В ответ пресс-секретарь Орбана обвинил шведских чиновников в моральном превосходстве. Однако на прошлой неделе Орбан выразил поддержку членству Швеции в НАТО во время встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Одобрение венгерского парламента должно быть подписано президентом, после чего Швеции будет направлено официальное приглашение присоединиться к альянсу, состоящему из 31 члена. Турция также не одобрила заявку Швеции из-за опасений по поводу ее поддержки курдских сепаратистов, но в январе она сняла свое вето. Швеция и Финляндия, традиционно нейтральные в военном отношении, объявили о своем намерении вступить в НАТО в мае 2022 года. Финляндия официально присоединилась к альянсу в прошлом году, фактически увеличив границу НАТО с Россией.