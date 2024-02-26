Либертарианская консервативная организация Americans for Prosperity Action (AFP), основанная братьями Кох, прекратила финансовую поддержку президентской кампании Никки Хейли. Вместо этого AFP решила сосредоточиться на поддержке выборов в Сенат и Палату представителей, отказавшись выделять ресурсы на кампанию Хейли.

Либертарианская консервативная организация, основанная миллиардерами братьями Кох, решила прекратить финансовую поддержку президентской кампании Никки Хейли. Этот шаг организации Americans for Prosperity Action (AFP) стал еще одной неудачей для Хейли в ее борьбе за выдвижение от Республиканской партии. Несмотря на то, что ее родной штат Южная Каролина проиграл бывшему президенту Дональду Трампу, Хейли выразила решимость продолжить свою кампанию.

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В электронном письме сотрудникам президент и исполнительный директор AFP Эмили Сейдел объяснила, что организация переключит свое внимание на поддержку ключевых выборов в Сенат и Палату представителей на предстоящих ноябрьских выборах, а не будет выделять ресурсы на кампанию Хейли. Подтвердив поддержку дальнейших усилий Хейли, Сейдел подчеркнула, что ей предстоит решать сложные задачи на первичных выборах, и выразила скептицизм по поводу того, что внешние группы могут существенно повлиять на ее путь к победе.

Хотя кампания Хейли утверждает, что способна поддерживать себя за счет поступающих средств, выход AFP знаменует собой значительную потерю. После поражения в Южной Каролине команда Хейли сообщила о получении пожертвований в размере $1 миллиона, что подтверждает ее решимость продолжать борьбу.

AFP изначально поддержала Хейли и оказала ей финансовую поддержку в ноябре, позиционируя ее как основного соперника Трампа. Несмотря на то, что Хейли является одним из самых стойких оппонентов Трампа в республиканской гонке, путь к победе ее кандидатуры остается неопределенным.

Поскольку вероятность ноябрьского матча-реванша между Трампом и президентом-демократом Джо Байденом растет, Хейли сталкивается с растущими проблемами в борьбе за республиканскую номинацию.