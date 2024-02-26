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Либертарианская консервативная организация, основанная миллиардерами братьями Кох, решила прекратить финансовую поддержку президентской кампании Никки Хейли. Этот шаг организации Americans for Prosperity Action (AFP) стал еще одной неудачей для Хейли в ее борьбе за выдвижение от Республиканской партии. Несмотря на то, что ее родной штат Южная Каролина проиграл бывшему президенту Дональду Трампу, Хейли выразила решимость продолжить свою кампанию.
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В электронном письме сотрудникам президент и исполнительный директор AFP Эмили Сейдел объяснила, что организация переключит свое внимание на поддержку ключевых выборов в Сенат и Палату представителей на предстоящих ноябрьских выборах, а не будет выделять ресурсы на кампанию Хейли. Подтвердив поддержку дальнейших усилий Хейли, Сейдел подчеркнула, что ей предстоит решать сложные задачи на первичных выборах, и выразила скептицизм по поводу того, что внешние группы могут существенно повлиять на ее путь к победе.
Хотя кампания Хейли утверждает, что способна поддерживать себя за счет поступающих средств, выход AFP знаменует собой значительную потерю. После поражения в Южной Каролине команда Хейли сообщила о получении пожертвований в размере $1 миллиона, что подтверждает ее решимость продолжать борьбу.
AFP изначально поддержала Хейли и оказала ей финансовую поддержку в ноябре, позиционируя ее как основного соперника Трампа. Несмотря на то, что Хейли является одним из самых стойких оппонентов Трампа в республиканской гонке, путь к победе ее кандидатуры остается неопределенным.
Поскольку вероятность ноябрьского матча-реванша между Трампом и президентом-демократом Джо Байденом растет, Хейли сталкивается с растущими проблемами в борьбе за республиканскую номинацию.