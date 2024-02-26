Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас и его правительство объявили об отставке после давления со стороны Соединенных Штатов, требующих реформы и улучшения управления на оккупированных территориях.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас и его правительство подали в отставку, как объявил премьер-министр Мохаммед Штайех в понедельник.

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"Я хотел бы уведомить почетный совет и наш народ о том, что я предложил правительству свою отставку президенту (Махмуду Аббасу) в прошлый вторник, и сегодня я подтверждаю это письменно", - написал Штайех в своем сообщении на Facebook.

Отставка происходит на фоне интенсивного давления со стороны Соединенных Штатов на Палестинскую автономию с целью реформирования и улучшения управления на оккупированной Израилем Западной береговой полосе. Палестинская автономия давно рассматривается американскими политиками и самими палестинцами как коррумпированная.

Палестинская автономия была создана в середине 1990-х как временное правительство в ожидании палестинской независимости после подписания Осло-1 между Палестинской освободительной организацией и Израилем. Она располагается в городе Рамалла на оккупированной Западной береговой полосе и осуществляет номинальное самоуправление в части территории.

Правительство, доминируемое политической партией ФАТХ, контролировало административно Газу до 2007 года, когда ХАМАС выиграла выборы в оккупированных территориях в 2006 году и изгнала его из сектора. Израиль отверг возможность возвращения ПА в Газу после войны и отклонил идею установления палестинского государства на территориях.

США, однако, выступают за реформирование ПА с целью контроля как над Западным берегом, так и над Газой в рамках будущего независимого государства.

Штайех, который был назначен премьер-министром в 2019 году, рассказал CNN в октябре, что не может быть решения израильско-палестинского конфликта без Соединенных Штатов, но добавил, что у нынешней администрации США нет политической воли для завершения конфликта. "Они его управляют", - сказал он.

ПА также очень непопулярна среди палестинцев, которые видят в ней неспособность обеспечить безопасность перед регулярными израильскими инцидентами на Западном берегу. Опрос, проведенный Палестинским центром по изучению политики и исследованиям в декабре, показал, что более 60% палестинцев хотят распустить ПА. Тем временем поддержка президента Аббаса, который занимает эту должность с 2005 года, рухнула. На Западном берегу 92% опрошенных хотят, чтобы он ушел в отставку, согласно опросу.

Должность премьер-министра в ПА была создана в 2003 году после второго палестинского восстания после того, как США, Европейский союз и Израиль потребовали реформ. Это стало первым реальным шагом к совместному управлению тогдашним президентом Ясиром Арафатом, с момента создания ПА. Тогда Арафат назначил Аббаса премьер-министром. Аббас стал президентом после смерти Арафата в 2004 году.