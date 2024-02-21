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Мультимиллиардер Джефф Безос недавно продал еще 14 миллионов акций Amazon на сумму около 2,4 миллиарда долларов (1,9 миллиарда фунтов стерлингов). Эта последняя сделка добавляет к общему количеству проданных за последние девять торговых дней акций, около 50 миллионов, которые оцениваются примерно в 8,5 миллиарда долларов.
Ранее в этом месяце Amazon объявила о намерении Безоса продать до 50 миллионов акций в течение следующего года. Эти продажи совпали со значительным ростом курса акций Amazon, который за последний год увеличился более чем на 76 %.
Будучи основателем и исполнительным председателем совета директоров Amazon, Безос впервые продает акции с 2021 года. Кроме того, ранее он уже жертвовал акции Amazon в рамках своей филантропической деятельности, в частности, в 2022 году.
Переезд Безоса из Сиэтла (штат Вашингтон) в Майами (штат Флорида) в прошлом году, дает налоговые льготы, поскольку Флорида не облагает налогами штата прирост капитала, в отличие от штата Вашингтон, где прибыль от продажи акций свыше 250 000 долларов облагается по ставке 7 %. Однако Безос по-прежнему облагается федеральными налогами на доходы от продажи акций.
В связи с переездом Безоса во Флориду возникли спекуляции: некоторые предполагали, что это было вызвано потенциальными налоговыми последствиями после того, как штат Вашингтон утвердил новый налог на продажу крупных акций.
В ноябре Безос назвал личные причины переезда, в том числе желание быть ближе к семье и своему космическому проекту Blue Origin, который все больше сосредотачивается вокруг мыса Канаверал. Он выразил свою любовь к Майами в посте в Instagram, упомянув о своей невесте Лорен Санчес.
Несмотря на эти сделки, Безос сохраняет статус крупнейшего акционера Amazon и остается одним из самых богатых людей в мире с состоянием, превышающим 190 миллиардов долларов. Компания Amazon пока не ответила на запросы BBC относительно этих сделок.