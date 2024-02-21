Основатель и исполнительный председатель Amazon Джефф Безос продал еще 14 миллионов акций своей компании на общую сумму около 2,4 миллиарда долларов, что добавляет к общему количеству проданных им акций за последние девять торговых дней около 50 миллионов на сумму 8,5 миллиарда долларов.

Мультимиллиардер Джефф Безос недавно продал еще 14 миллионов акций Amazon на сумму около 2,4 миллиарда долларов (1,9 миллиарда фунтов стерлингов). Эта последняя сделка добавляет к общему количеству проданных за последние девять торговых дней акций, около 50 миллионов, которые оцениваются примерно в 8,5 миллиарда долларов.

Ранее в этом месяце Amazon объявила о намерении Безоса продать до 50 миллионов акций в течение следующего года. Эти продажи совпали со значительным ростом курса акций Amazon, который за последний год увеличился более чем на 76 %.



Будучи основателем и исполнительным председателем совета директоров Amazon, Безос впервые продает акции с 2021 года. Кроме того, ранее он уже жертвовал акции Amazon в рамках своей филантропической деятельности, в частности, в 2022 году.

Переезд Безоса из Сиэтла (штат Вашингтон) в Майами (штат Флорида) в прошлом году, дает налоговые льготы, поскольку Флорида не облагает налогами штата прирост капитала, в отличие от штата Вашингтон, где прибыль от продажи акций свыше 250 000 долларов облагается по ставке 7 %. Однако Безос по-прежнему облагается федеральными налогами на доходы от продажи акций.



В связи с переездом Безоса во Флориду возникли спекуляции: некоторые предполагали, что это было вызвано потенциальными налоговыми последствиями после того, как штат Вашингтон утвердил новый налог на продажу крупных акций.



В ноябре Безос назвал личные причины переезда, в том числе желание быть ближе к семье и своему космическому проекту Blue Origin, который все больше сосредотачивается вокруг мыса Канаверал. Он выразил свою любовь к Майами в посте в Instagram, упомянув о своей невесте Лорен Санчес.



Несмотря на эти сделки, Безос сохраняет статус крупнейшего акционера Amazon и остается одним из самых богатых людей в мире с состоянием, превышающим 190 миллиардов долларов. Компания Amazon пока не ответила на запросы BBC относительно этих сделок.