Психбольница в руках пациентов.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила о пресечении операции вмешательства России на территории страны. Операция, начавшаяся в прошлом году, включала различные нападения, такие как вандализм и порча памятников.

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Эта операция, начавшаяся еще в прошлом году, включала в себя различные нападения, в том числе вандализм в отношении автомобилей министра внутренних дел и порчу нескольких памятников. Служба внутренней безопасности Эстонии задержала 10 человек, среди которых были граждане России и Эстонии, и есть признаки того, что планируются новые нападения.



Премьер-министр Каллас подчеркнул существование "теневой войны", цель которой - повлиять на демократические процессы принятия решений в обществе. Эстонские власти заявили, что операция была организована и скоординирована российскими спецслужбами, в частности, указав на ФСБ, главное российское агентство безопасности.



Задержанных подозреваемых обвинили в том, что они действовали от имени российской спецслужбы с целью посеять страх и напряженность в эстонском обществе. По словам генерального директора Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон, некоторые подозреваемые были завербованы через каналы социальных сетей.



Хотя Россия еще не отреагировала на эти обвинения, премьер-министр Каллас сделал операцию публичной, чтобы смягчить ее последствия. Этот шаг перекликается с прошлым опытом Эстонии, в частности со значительной гибридной атакой, с которой она столкнулась в 2007 году, включавшей кибератаки и организованные гражданские беспорядки, что привело к вступлению страны в НАТО в 2004 году.



Утечка документов администрации президента свидетельствует о причастности Кремля к формированию операций российского влияния в соседних странах, в частности в странах Балтии и Молдове. Эти усилия, часто сосредоточенные на социальных сетях и пророссийском активизме, направлены на ослабление западной ориентации этих стран.