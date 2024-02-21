Президент России Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства Aurus, укрепляя связи между Россией и КНДР.

Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль, сообщают во вторник государственные СМИ, что свидетельствует о дальнейшем укреплении связей между двумя странами, которое вызвало обеспокоенность в США.

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Роскошный автомобиль российского производства Aurus был передан Киму в личное пользование российской делегацией, как сообщило государственное Центральное корейское информационное агентство (KCNA). Автомобиль был доставлен в воскресенье, и сестра Кима и высокопоставленный чиновник Пхеньяна Ким Ё Чжон выразила благодарность от имени своего брата, подчеркнув особые личные отношения между лидерами КНДР и России.

Растущее стратегическое партнерство между КНДР и Россией вызывает все большее беспокойство среди сотрудников американских спецслужб. Есть опасения, что это сотрудничество может иметь долгосрочные последствия, особенно с учетом того, что Россия, по сообщениям, недавно запустила по украинским целям баллистические ракеты малой дальности, поставленные КНДР. Кроме того, есть опасения, что КНДР может использовать свои отношения с Россией для снижения влияния Китая, что потенциально может повлиять на программу ядерных испытаний Пхеньяна.

Несмотря на потенциальные нарушения санкций ООН на продажу предметов роскоши в КНДР, которые были введены из-за ее программы создания ядерного оружия, Ким Чен Ына на протяжении многих лет видели в различных дорогих автомобилях, включая бронированный лимузин Mercedes-Maybach Pullman Guard и Rolls-Royce. Считается, что большинство этих роскошных автомобилей принадлежат российским компаниям, а лимузин Aurus был показан Киму Путиным во время его визита в Россию в сентябре прошлого года.

Кроме того, бывший президент США Дональд Трамп также продемонстрировал Ким Чен Ыну президентский лимузин Cadillac, известный как "Зверь", во время их переговоров в Сингапуре в 2018 году.