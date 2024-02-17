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AKXALA
Почему цены на нефть не растут, несмотря на неопределенность на Ближнем Востоке
Цены на нефть в мире не поднялись до уровня выше 100 долларов за баррель, несмотря на вторжение России в Украину, опасения нестабильности на Ближнем Востоке и перебои в судоходстве по Красному морю. Цены на нефть остаются значительно ниже пиковых значений 2022 года.

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Когда Россия вторглась в Украину в 2022 году, цены на нефть подскочили выше 100 долларов за баррель, что было вызвано опасениями нестабильности на Ближнем Востоке и перебоями в судоходстве по Красному морю. Однако, несмотря на недавние удары США по целям хути в Йемене и сохраняющуюся геополитическую напряженность, на этот раз нефтяные рынки не стали свидетелями столь резкого роста.

За скачком цен на нефть в прошлом месяце, вызванным действиями США в Йемене, последовала волатильность, поскольку инвесторы взвешивают такие факторы, как процентные ставки, курс доллара США и глобальные конфликты. Тем не менее, цены остаются значительно ниже пиковых значений 2022 года. Нефть West Texas Intermediate продавалась по цене 77,59 доллара за баррель, а нефть Brent - по 82,86 доллара за баррель.

Одной из причин этого может быть ослабление спроса. В последнем докладе Международного энергетического агентства прогнозируется замедление роста мирового спроса с 2,3 миллиона баррелей в сутки (б/с) в 2023 году до 1,2 миллиона б/с в 2024 году. Это замедление следует за снижением роста спроса до 1,8 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2023 года с 2,8 млн баррелей в сутки в предыдущем квартале.

МЭА отмечает, что "рост мирового спроса на нефть теряет темпы", объясняя это завершением постпандемического всплеска спроса.

Однако в некоторых регионах сохраняются экономические проблемы. Ожидаемое восстановление экономики Китая застопорилось из-за кризиса недвижимости и вялых расходов. Великобритания вступила в рецессию, два квартала подряд сокращая ВВП. Япония неожиданно впала в рецессию из-за слабого внутреннего потребления.

Несмотря на устойчивое развитие экономики США, сохраняются опасения относительно возможной рецессии, поскольку высокие процентные ставки и сокращение сбережений, вызванное пандемией, напрягают американских потребителей.

В то время как рост мирового спроса на нефть замедляется, предложение остается относительно высоким. США добывают рекордные объемы нефти, а некоторые страны ОПЕК+ превысили целевые показатели добычи в январе, по данным МЭА.

В целом, несмотря на геополитическую напряженность и недавние события, повлиявшие на нефтяные рынки, такие факторы, как ослабление спроса и достаточное предложение, сдерживают скачки цен.

#ближний восток #нефть #цены на нефть
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