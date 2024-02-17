Двадцать компаний, включая Meta, Google, Adobe и Snap, подписали соглашение о борьбе с обманчивой информацией во время предстоящих выборов, которые пройдут в США, Великобритании и Индии.

Двадцать компаний подписали соглашение о борьбе с обманчивой информацией для избирателей. Это соглашение, о котором было объявлено на Мюнхенской конференции по безопасности, направлено на решение проблем, связанных с недостоверной информацией в ходе предстоящих выборов, в которых примут участие около четырех миллиардов человек в таких странах, как США, Великобритания и Индия.



Соглашение включает в себя планы по разработке и внедрению технологий для обнаружения и противодействия обманчивому контенту, созданному искусственным интеллектом. Подписавшие соглашение стороны также обязуются быть прозрачными в своих действиях и обучать общественность выявлению манипулируемого контента. Среди компаний, участвующих в проекте, такие социальные медиаплатформы, как X (бывший Twitter), Snap, Adobe и Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp).



Несмотря на эти усилия, доктор Дипак Падманабхан из Университета королевы Белфаста подчеркивает некоторые ограничения. Он считает, что ожидание реакции на размещенный контент может позволить более вредным материалам, созданным ИИ, остаться в тени по сравнению с очевидными подделками. Кроме того, в определении вредоносного контента в соглашении не хватает нюансов, что ставит под вопрос удаление такого контента, как сгенерированные ИИ речи заключенных политиков.

Подписавшие соглашение стороны намерены бороться с контентом, который изменяет внешность или голос ключевых фигур и распространяет ложную информацию о логистике голосования. Представитель Microsoft Брэд Смит подчеркивает необходимость предотвращения использования этих инструментов на выборах, повторяя опасения заместителя генерального прокурора США Лизы Монако по поводу потенциала ИИ для усиления дезинформации. Google и Meta ранее изложили свою политику в отношении контента, созданного искусственным интеллектом, в политической рекламе, требуя от рекламодателей раскрывать информацию о глубоких подделках или контенте, использованных искусственным интеллектом.