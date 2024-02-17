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AKXALA
Трампу грозит штраф в размере $ 370 млн по делу о мошенничестве в Нью-Йорке.
Судебное решение по гражданскому делу Дональда Трампа о мошенничестве будет вынесено в пятницу. В судебных заседаниях он и его компания были признаны виновными в завышении стоимости активов, предоставленных кредиторам.

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Судьба семейного бизнеса Дональда Трампа висит на волоске: в пятницу нью-йоркский судья должен вынести вердикт по его гражданскому делу о мошенничестве.

Согласно предыдущим решениям, Трамп, а также его взрослые сыновья и одноименная компания были признаны виновными в завышении стоимости активов в отчетах, предоставленных кредиторам.
Прокуроры требуют наложить на Трампа штраф в размере 370 миллионов долларов и наложить ограничения на его деловые операции на территории штата, что является значительной суммой даже для миллиардера. Правовые аналитики полагают, что такой штраф в сочетании с потенциальными последствиями для его империи недвижимости может серьезно повлиять на финансовое положение Трампа.

По словам генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, сумма штрафа в 370 миллионов долларов основывается на возмещении убытков - финансовой санкции, направленной на возврат доходов, полученных мошенническим путем. Эта сумма включает в себя различные элементы, в том числе экономию на процентных ставках по кредитам, бонусы сотрудников, связанные с этой схемой, и прибыль от предполагаемых мошеннических сделок с недвижимостью.

Окончательное решение остается за судьей Артуром Энгороном, который определит размер финансовых штрафов.

Трамп оспаривает обвинения в мошенничестве, утверждая, что никакого преступления не было, поскольку банки получали прибыль от его инвестиций. Он планирует обжаловать любое неблагоприятное решение, что временно остановит процесс до рассмотрения вышестоящим судом. Однако, чтобы избежать немедленной выплаты или ареста активов во время рассмотрения апелляции, он должен внести всю сумму на депозит суда в течение 30 дней.

Хотя штраф в размере 370 миллионов долларов является существенным, он не может стать финансовым крахом для Трампа, чье состояние оценивается в диапазоне от 2 до 2,6 миллиарда долларов. Тем не менее, в сочетании с существующими юридическими обязательствами, такими как долг в 83,3 миллиона долларов по делу о диффамации и растущие судебные издержки по другим уголовным делам, это финансовое бремя представляет собой серьезную проблему.

#трамп #штраф #дело о мошенничестве #судебное решение
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