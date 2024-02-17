На спутниковых снимках видно, что вдоль границы Египта с сектором Газа проводятся большие строительные работы. Согласно информации неназванных источников, эти работы выполняются для создания изолированной зоны безопасности с огороженным поселением в провинции Северный Синай.

Согласно отчетам, на спутниковых изображениях видно обширные строительные работы вдоль границы Египта с сектором Газа, которые, как утверждают некоторые источники, проводятся в подготовке к размещению палестинских беженцев.

Неименованные источники из Египта, по сообщениям, заявили, что работы проводятся для создания изолированной зоны безопасности с огражденным населенным пунктом в провинции Северный Синай в случае начала израильской наземной операции в южном городе Газы, Рафах. Согласно отчету, опубликованному правозащитной группой, в зоне строятся стены высотой до семи метров.



Египет публично отрицает, что предпринимает подобные меры подготовки. Министр обороны Йоав Галлант также заявил, что Израиль "не имеет намерения эвакуировать палестинских граждан в Египет".

С начала войны в Газе, начавшейся после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября, Египет последовательно заявлял, что не откроет свою границу для беженцев. Он принял такую позицию частично из-за необходимости не выглядеть причастным к массовому перемещению палестинцев, а также из соображений экономики и безопасности.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по-видимому, настроен на масштабное наступление в Рафахе, где находится около 1,4 миллиона человек, несмотря на хор попеременных предупреждений со стороны международного сообщества.



Израиль утверждает, что в городе находятся силы ХАМАСа и они должны быть "уничтожены". Он также считает, что там находятся израильские заложники - из которых 130 по-прежнему не обнаружены. Перед запланированным штурмом Рафаха Израиль направляет граждан на открытые территории к северу от города.



М-р Нетаньяху сказал в четверг: "Мы будем воевать до полной победы, и это включает мощное действие также в Рафахе после того, как мы позволим гражданскому населению покинуть зоны боевых действий".

Последние спутниковые изображения, предоставленные компанией Maxar Technologies, могут свидетельствовать о том, что Египет решил принять меры предосторожности в связи с предстоящей операцией.



На одном изображении, датированном 15 февраля, видно, что большие участки земли у границы сектора Газа, близко к пункту пропуска Рафах, были очищены. Работы, по-видимому, были завершены за последние несколько дней, что видно при сравнении ландшафта с более ранним изображением этой же области пять дней назад.