Лидеры Запада осудили бывшего президента США Дональда Трампа за его заявления о возможном отказе в защите союзников по НАТО, не выделяющих достаточно средств на оборону, что может сделать их уязвимыми перед российской агрессией.

Западные лидеры остро осудили бывшего президента Дональда Трампа за его заявления о том, что США могут не защищать союзников НАТО, которые не выделяют достаточно средств на оборону, что может сделать их уязвимыми перед потенциальной агрессией России.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил подобные высказывания, подчеркнув, что любая атака на НАТО будет встречена объединенным ответом. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш также поддержал эту позицию, подтвердив обязательства НАТО по коллективной обороне.

Немецкие чиновники подчеркнули солидарность с хештегом #StrongerTogether, в то время как президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель предостерег от подрыва гарантий безопасности НАТО, закрепленных в статье 5 Договора НАТО.

Заявления Трампа, сделанные в ходе митинга в Южной Каролине, вызвали критику за игнорирование союзнических обязательств и потенциальные последствия для глобальной безопасности.

Комиссар Европейского союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон подчеркнул важность последовательности обязательств в области безопасности, независимо от политических циклов, признавая необходимость для европейских стран увеличить военные расходы.

Белый дом отошел от заявлений Трампа, подчеркивая важность поддержания альянсов и глобальной стабильности. Несмотря на цель НАТО в 2% ВВП на оборону, только часть государств-членов в настоящее время достигает этой цели.