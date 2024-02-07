Три студента получили премию в размере 700 000 долларов за то, что с помощью искусственного интеллекта (ИИ) расшифровали свиток 2000-летней давности, который ранее был нечитаем из-за повреждений.

Три студента получили премию в размере 700 000 долларов за то, что с помощью искусственного интеллекта (ИИ) расшифровали свиток 2000-летней давности, который ранее был нечитаем из-за повреждений, полученных во время извержения Везувия в 79 году нашей эры.

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Свиток, обгоревший в древнеримском городе Геркуланум, предположительно принадлежал тестю Юлия Цезаря и содержал рассуждения на такие темы, как музыка и еда, автором которых, как считается, был греческий философ Филодем.



Эксперты назвали это открытие "революцией" в греческой философии. Свиток, являвшийся частью коллекции, обнаруженной в XVIII веке в библиотеке виллы Геркуланума, оставался неразборчивым из-за сильных повреждений, вызванных вулканическими обломками. Однако последние достижения в области технологий, включая компьютерную томографию высокого разрешения, позволили исследователям практически развернуть тексты.



Несмотря на этот прогресс, древние чернила, которыми были написаны свитки, оказались сложными для расшифровки. Доктор Брент Силс из Университета Кентукки инициировал конкурс "Везувий", предложив приз в 1 миллион долларов за решение проблемы. Трое студентов, специализирующихся не на философии, а на технологиях, разработали модель искусственного интеллекта, которая успешно распознала закономерности в тексте и позволила перевести его.



Переведенные отрывки проливают свет на философские дискуссии об источниках удовольствия, включая размышления о скудости и изобилии в отношении наслаждения. Пока удалось расшифровать лишь небольшую часть текста, но команда, создавшая проект Vesuvius Challenge, намерена использовать эту технологию для расшифровки большего количества свитков в будущем.