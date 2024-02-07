Бывший ведущий Fox News, Такер Карлсон, планирует провести интервью с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон объявил о планах провести интервью с президентом России Владимиром Путиным в Москве, что станет первым интервью Путина один на один с западным журналистом с момента начала вторжения на Украину в феврале 2022 года. Карлсон заявил о своем намерении рассказать о войне, в которой участвуют американцы.

Кремль пока не отреагировал на заявление Карлсона, но российские государственные СМИ широко освещали его визит в Москву, документируя его деятельность.



Признавая существующий риск, Карлсон подчеркнул необходимость тщательного обдумывания, прежде чем приступить к интервью. Он раскритиковал западные СМИ за то, что они, по его мнению, предвзято освещают события в пользу президента Украины Владимира Зеленского, и отметил отсутствие западных журналистов, берущих интервью у Путина.



Карлсон, известный своими консервативными взглядами и ранее поддерживавший Путина, пояснил, что его мотив основан на патриотизме, а не на личном восхищении Путиным. Он указал на отсутствие личных нападок на Путина по сравнению с его критиками внутри страны.



Время проведения интервью остается неопределенным, но Карлсон заверил, что оно будет транслироваться в прямом эфире без редактирования на его платформе X, а владелец платформы Элон Маск пообещал не подвергать его цензуре.



Карлсон, покинувший Fox News в прошлом году, был заметной фигурой в консервативных СМИ, формируя повестку дня для консерваторов и Республиканской партии во время своего пребывания на посту. В настоящее время он ведет шоу на платформе X.