Суд США отклонил заявление бывшего президента Трампа о президентском иммунитете, что открыло путь для судебного преследования в связи с его предполагаемой ролью в попытках отменить результаты выборов 2020 года.

Недавно суд США вынес решение против бывшего президента Дональда Трампа, отклонив его заявление о президентском иммунитете и открыв возможность для судебного преследования в связи с его предполагаемым участием в попытках отменить результаты выборов 2020 года.

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Трамп утверждал, что, будучи президентом, он обладает иммунитетом от уголовных обвинений за действия, совершенные им во время пребывания в должности.

Однако это утверждение было решительно отклонено единогласным решением суда в Вашингтоне, что стало значительным провалом для Трампа, который часто опирался на заявления о президентском иммунитете в своей правовой защите.

Постановление суда подчеркивает, что Трамп, который теперь является частным лицом, подлежит такому же юридическому контролю, как и любой другой человек.

Пресс-секретарь Трампа заявил о планах обжаловать решение, предполагая, что дело может быть передано в Верховный суд, где консерваторы в настоящее время имеют большинство голосов.

Судебное разбирательство, первоначально назначенное на 4 марта, было отложено до решения вопроса об иммунитете, что может привести к дальнейшим задержкам, если дело дойдет до Верховного суда.

Это решение подчеркивает фундаментальный принцип, согласно которому в Соединенных Штатах никто, включая бывших президентов, не может быть освобожден от ответственности перед законом.