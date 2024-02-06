Китай принимает новые меры для мониторинга застройщиков в недвижимости в рамках усилий поддержать отрасль, испытывающую кризис. Фирмы, получившие государственное финансирование в размере не менее 30 миллионов юаней, теперь обязаны устанавливать оборудование для наблюдения на своих объектах.

Новые меры, принятые в Китае, обязывают некоторых застройщиков устанавливать на своих объектах оборудование для мониторинга, начиная с этого месяца.

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Правила распространяются на фирмы, получившие не менее 30 миллионов юаней (4,2 миллиона долларов) государственного финансирования. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что власти стремятся оказать поддержку китайской индустрии недвижимости, предлагая больше кредитов на спасение застройщиков, борющихся с долгами и снижением спроса.

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) ввела правила надзора, чтобы регулировать реализацию проектов и использование средств, гарантируя, что средства, предназначенные для испытывающих трудности застройщиков, будут использоваться по назначению.



Эта инициатива согласуется с более широкими усилиями китайского правительства, направленными на обеспечение надлежащего использования средств, выделенных на поддержку застройщиков. Меры наблюдения включают в себя такие устройства безопасности, как камеры, беспилотники или спутниковое оборудование, в зависимости от условий проекта.

Китай, в котором уже существует значительная сеть наблюдения, намерен тщательно контролировать финансируемые государством проекты, обращая внимание на прошлые случаи, когда застройщики нецелевым образом использовали выделенные средства. Некоторые считают эти меры средством надзора, но другие видят в них ответ на проблемы, с которыми сталкивается рынок недвижимости - важнейший компонент китайской экономики.



Серьезные проблемы китайского рынка недвижимости были подчеркнуты недавним постановлением суда Гонконга о ликвидации обремененного долгами застройщика Evergrande. Отрасль, обремененная ограничениями на заимствования, введенными в 2020 году, все еще борется с кризисом.

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Сектор недвижимости играет важную роль в экономике Китая, составляя примерно четверть второй по величине экономики мира. Усилия китайского правительства по стабилизации этого сектора направлены на снятие глобальных опасений и поддержание экономической стабильности.