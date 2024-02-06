Бизнес-группа CBI урегулировала судебный спор с бывшим руководителем Тони Данкером, который был уволен из-за обвинений в неподобающем поведении. Продажи электромобилей в Великобритании снизились, но в прошлом месяце был зарегистрирован миллионный электромобиль.

Как сообщается, бизнес-группа CBI урегулировала судебный спор, инициированный ее бывшим руководителем Тони Данкером, который был внезапно уволен в 2023 году из-за обвинений в неподобающем поведении.

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Несмотря на снижение продаж, в прошлом месяце в Великобритании был зарегистрирован миллионный электромобиль. Общество автопроизводителей и торговцев (SMMT) сообщило о 25-процентном падении числа регистраций новых электромобилей частными покупателями в январе, что вызвало обеспокоенность по поводу обязательств страны по достижению нулевого уровня энергопотребления. SMMT призвала к снижению налогов для стимулирования спроса, предложив вдвое снизить НДС на электромобили.



Правительство Великобритании подвергается тщательному анализу в связи с исследованиями, утверждающими, что миллионы баррелей топлива из российской нефти по-прежнему импортируются, используя лазейку в нефтепереработке. Российская нефть перерабатывается в таких странах, как Индия, а затем продукты переработки продаются в Великобританию, обходя запрет на импорт российской нефти. Критики утверждают, что это подрывает санкции, направленные на ограничение российских военных фондов.



Соглашение CBI с Тони Данкером последовало за его увольнением в 2023 году на фоне обвинений в неподобающем поведении. В прошлом году CBI, представляющая интересы 170 000 британских компаний, пережила кризис из-за обвинений в изнасиловании и сексуальных домогательствах, что привело к уходу ключевых членов и приостановке взаимодействия с правительством. Несмотря на эти трудности, CBI добилась дополнительного финансирования и назначила Руперта Соамса своим новым президентом.



Эти события свидетельствуют о постоянных проблемах как в корпоративной, так и в геополитической сферах: организациям и правительствам приходится справляться со сложными ситуациями, юридическими спорами и необходимостью решать экологические проблемы.