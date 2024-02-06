В Великобритании зарегистрирован миллионный электромобиль, несмотря на падение продаж. Однако количество регистраций новых электромобилей (EV) частными покупателями сократилось на 25%, что подвергает сомнению достижение цели нулевого энергопотребления.

За последний месяц в Великобритании был зарегистрирован миллионный электромобиль, несмотря на значительное падение продаж.

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Регистрация новых электромобилей (EV) частными покупателями в январе сократилась на 25 %, что ставит под угрозу выполнение обязательств Великобритании по достижению нулевого уровня энергопотребления.

Общество автопроизводителей и торговцев (SMMT) сообщило о снижении общего объема продаж новых автомобилей частным покупателям на 16 % за тот же период.



Примечательно, что в январе было зарегистрировано более 20 000 аккумуляторных электромобилей (BEV), что на 20 % больше, чем в предыдущем году.

Покупатели автопарков, особенно компании, приобретающие более 25 единиц одновременно, стали движущей силой этого всплеска, спрос на BEV вырос более чем на 40 %. Несмотря на этот рост, электромобили составили 14,7 % всех новых автомобилей, проданных в Великобритании в январе, что немного ниже доли рынка в 16,5 %, которая будет достигнута к 2023 году.



Отсутствие интереса со стороны частных покупателей заставило SMMT выступить за снижение налогов для стимулирования спроса. Организация призвала правительство вдвое снизить НДС на электромобили, чтобы стимулировать их более широкое внедрение.

Несмотря на то, что EV предлагают более низкие эксплуатационные расходы, чем традиционные автомобили, их первоначальная цена все еще на 30-40% выше, по данным автомобильных организаций.



SMMT подчеркнула необходимость поддержки политики для поддержания темпов внедрения электромобилей. Майк Хоуз, глава SMMT, призвал правительство помочь потребителям в приобретении транспортных средств, необходимых для достижения целей чистого нуля.

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Несмотря на снижение продаж EV в частном секторе, общий рынок новых автомобилей в январе вырос благодаря значительному увеличению продаж автопарков, которые выросли на треть. На долю автопарков пришлось более 60 % новых автомобилей, зарегистрированных в этом месяце, по сравнению с чуть более чем половиной в предыдущем году.