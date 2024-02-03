Продолжается акция протеста польских водителей грузовиков, которая привела к блокировке более 20 000 грузовиков на пограничных переходах с Украиной. Протест вызван соглашением ЕС, которое разрешает украинским грузовикам неограниченный доступ на территорию ЕС без разрешений.

Продолжающаяся акция протеста польских водителей грузовиков, в результате которой более 20 000 грузовиков были заблокированы на основных пограничных переходах с Украиной, продолжает нарастать.

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Демонстрация, начавшаяся в понедельник, является ответом на соглашение с ЕС, разрешающее украинским грузовикам неограниченный доступ на территорию блока без разрешений. В число пострадавших пунктов пересечения границы входят Корчова-Краковец, Гребенне-Рава-Русская и Дорохуск-Ягодин. Ситуация привела к значительным экономическим потерям как для Украины, так и для Польши, поскольку движение товаров нарушено.



Польские водители, участвующие в забастовке, утверждают, что российские и белорусские компании пользуются преимуществами соглашения о либерализации перевозок, выдавая себя за польские фирмы и способствуя усилению конкуренции.

Протест последовал за предыдущими экономическими конфликтами между двумя странами, такими как спор в начале этого года по поводу дешевого украинского зерна.

Поток украинского зерна в Европу через Польшу, в отсутствие доступа к черноморским портам страны из-за оккупации, привел к временному запрету ЕС, от которого пострадали польские фермеры.



Среди требований протестующих польских водителей - отмена безвизового режима, однако официальные лица утверждают, что это невозможно из-за существующих двусторонних соглашений между ЕС и Украиной.

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Протест подчеркивает сложность экономических отношений между Украиной и Польшей и проблемы, возникающие в связи с либерализацией международных перевозок.