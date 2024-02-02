Управление по контролю за иностранными активами США одобрило продажу Индии 31 вооруженного беспилотного летательного аппарата MQ-9B Predator на сумму около 4 миллиардов долларов. Сделка, которая была анонсирована в 2023 году, была приостановлена после обвинений Индии в попытке убийства американского гражданина.

Ведомство по делам иностранных государств США одобрило возможную продажу Индии 31 вооруженного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9B Predator, ракет и другого оборудования на сумму почти 4 миллиарда долларов.

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Сделка с беспилотниками MQ-9B Predator была объявлена во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США в июне 2023 года. Сделка будет подтверждена после одобрения Конгрессом США. В нее входят 31 вооруженный БПЛА MQ-9B SkyGuardian, 170 ракет AGM-114R Hellfire, 310 лазерных бомб малого диаметра, средства связи и наблюдения, а также управляемая авиабомба.

Подрядчиком является компания General Atomics Aeronautical Systems. Сенатор Бен Кардин заявил, что прекратил блокировку соглашения после того, как правительство США согласилось провести полное расследование инцидента с предполагаемым покушением на гражданина США.

В 2023 году США обвинили Дели в покушении на гражданина США, выступающего за создание Халистана - независимого сикхского государства на территории Индии. Правительственный Дели заявил, что США "выразили наши ожидания, что все считающиеся ответственными должны нести ответственность".

Министерство иностранных дел Индии отрицает свою причастность к заговору и заявило, что создано высокопоставленное следственное комитет для расследования обвинений и учета забот США о безопасности.

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Пентагон заявил, что предлагаемая сделка с беспилотниками поддержит внешнюю политику и национальные интересы Соединенных Штатов, способствуя укреплению стратегических отношений между США и Индией.