Джошуа Шульте был приговорен к 40 годам тюремного заключения за передачу Wikileaks секретных хакерских инструментов, известных как инструменты "Vault 7". Утечка произошла в 2017 году и стала крупнейшей в истории ЦРУ.

Джошуа Шульте, бывший сотрудник ЦРУ, приговорен к 40 годам тюремного заключения за свою роль в передаче Wikileaks секретных хакерских инструментов, известных как инструменты "Vault 7".

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В результате утечки, произошедшей в 2017 году, был раскрыт примерно 8 761 документ, что стало крупнейшей утечкой данных в истории ЦРУ.

Шульте, работавшего разработчиком программного обеспечения в Центре киберразведки, обвинили в передаче украденной информации Wikileaks, а затем в предоставлении ложных сведений ФБР во время допросов.

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Утечка была признана одной из самых "дерзких" в истории США, она нанесла значительный ущерб способности ЦРУ проводить операции внешней разведки, поставила под угрозу персонал и имущество, а также привела к существенным финансовым потерям.



Помимо обвинений в шпионаже и компьютерном взломе, Шульте был признан виновным в хранении изображений насилия над детьми. Суд узнал, что Шульте был мотивирован, в частности, гневом из-за конфликта на рабочем месте, и прокуроры утверждали, что он стремился отомстить тем, кто, по его мнению, причинил ему вред.



Приговор подчеркивает серьезность обвинений и последствия действий Шульте, подчеркивая предательство своей страны и значительный ущерб, нанесенный национальной безопасности. Шульте находится под стражей с 2018 года, а судебное разбирательство длилось несколько судебных процессов до вынесения окончательного приговора в 2023 году.