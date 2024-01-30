Албанский Конституционный суд одобрил спорное соглашение между Италией и Албанией, позволяющее Италии отправлять просителей убежища в Албанию. Соглашение предусматривает построение двух центров обработки на севере Албании, которые будут принимать до 36 000 человек в год, желающих попасть в Италию.

Конституционный суд Албании одобрил спорное соглашение, которое разрешает Италии отправлять просителей убежища в Албанию.

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Соглашение предусматривает строительство итальянским правительством двух центров обработки на севере Албании, рассчитанных на прием до 36 000 человек в год, желающих попасть в Италию.

Парламент Албании должен ратифицировать соглашение, и подавляющее большинство голосов премьер-министра Эди Рамы делает одобрение вероятным. План предусматривает задержание около 3 000 человек в месяц, пытающихся попасть в Италию по морю, в центрах обработки в районе порта Шенджин на северо-востоке Албании, финансируемых и управляемых Италией в соответствии с ее законами.



Иммунитет для итальянского персонала в конкретных случаях в соответствии с албанским законодательством также является частью соглашения.

После рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища Италия будет принимать решение о переселении или депортации мигрантов, а персонал службы безопасности и полицию предоставит Албания.

Конституционный суд отклонил заявления оппозиции о том, что соглашение нарушает конституцию и международное право. Итальянские депутаты уже проголосовали "за", и ожидается, что соглашение пройдет в итальянском Сенате.

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Верховный комиссар ООН по правам человека выразил обеспокоенность по поводу соблюдения прав человека. Несмотря на обещания ограничить иммиграцию, в 2023 году при администрации премьер-министра Джорджии Мелони число мигрантов в Италии увеличилось более чем на 155 000 человек.

Сроки открытия центров пока не определены, предварительная дата назначена на весну 2024 года.