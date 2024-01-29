Круизный лайнер Icon of the Seas, который является крупнейшим в мире, отправился в свое первое плавание из Майами. Однако, его использование сжиженного природного газа в качестве топлива вызывает опасения по поводу возможных выбросов метана.

Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas отправился в свое первое путешествие из Майами (Флорида), вызвав опасения по поводу выбросов метана. Колоссальное судно, принадлежащее компании Royal Caribbean Group, длиной 365 метров (1 197 футов) с 20 палубами, вмещает до 7 600 пассажиров и работает на сжиженном природном газе (СПГ).

Корабль отправляется в семидневное плавание по тропическим островам, но его воздействие на окружающую среду привлекает внимание. Критики, включая экологов и Брайана Комера, директора морской программы Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT), выражают беспокойство по поводу возможной утечки метана. Комер предполагает, что использование СПГ в качестве морского топлива может привести к увеличению выбросов парниковых газов за весь жизненный цикл на 120 % по сравнению с традиционным морским газойлем.



В недавнем отчете ICCT подчеркивается обеспокоенность по поводу выбросов метана с судов, работающих на СПГ, и утверждается, что они могут быть выше, чем предполагают действующие нормы. Хотя СПГ считается более чистой альтернативой таким видам топлива, как мазут, риск утечки остается.



Метан, мощный парниковый газ, способен задерживать в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ, в течение 20 лет. Сокращение таких выбросов имеет решающее значение для глобальных усилий по борьбе с изменением климата.



В ответ на эти опасения представитель Royal Caribbean утверждает, что Icon of the Seas на 24% превосходит стандарты энергоэффективности, установленные Международной морской организацией для современных судов. Компания намерена представить судно с нулевым уровнем выбросов к 2035 году.



В церемонии открытия судна принял участие звезда аргентинского футбола Лионель Месси, выступающий в настоящее время за команду "Интер Майами". Судно стоимостью 2 миллиарда долларов (1,6 миллиарда фунтов стерлингов) может похвастаться множеством удобств, включая семь бассейнов, шесть водных горок, а также более 40 ресторанов, баров и лаунж-зон.