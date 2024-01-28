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AKXALA
Дональд Туск проводит более жёсткую политику по отношению к своим политическим оппонентам
Когда Туск пришел к власти в Польше, его подход к политическим соперникам был назван "политикой любви". Однако во время своего второго срока премьер-министра, Туск принял более конфронтационную позицию в отношении популистской группы "Закон и справедливость" (PiS).

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Когда Дональд Туск только пришел к власти в Польше в 2007 году, СМИ ласково назвали его подход к политическим соперникам "политикой любви".

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Однако во время второго срока пребывания Туска на посту премьер-министра страны эта ласковая позиция заметно ослабла. Несмотря на то, что Туск является опытной фигурой польского центризма и сформировал коалиционное правительство после значительной победы на выборах в прошлом году, он удивил как критиков, так и многих своих сторонников, заняв конфронтационную позицию в отношении "Закона и справедливости" (PiS), популистской группы, которую он ранее победил.

В отличие от своего примирительного подхода в 2007 году, Туск предпринял быстрые и решительные действия, чтобы решить сложную задачу - обратить вспять нелиберальные и масштабные изменения в польском государстве, проводимые PiS. Его программа, как утверждает он сам и его сторонники, направлена на восстановление демократических институтов Польши, и он отдал предпочтение решению наиболее сложных с политической и юридической точки зрения задач в первую очередь, чтобы, по сути, "очистить лист", как выразился Яцек Кухарчик, президент варшавского аналитического центра Institute of Public Affairs.

Однако процесс очистки оказался болезненным и привел к вспышке откровенной враждебности в польском обществе. Общественный телеканал TVP, который служил рупором предыдущего правительства, был снят с эфира. Кроме того, в президентском дворце были арестованы два высокопоставленных экс-министра из правительства PiS. Правые в польской политике вышли на улицы в попытке оказать давление на нового лидера.

Хотя эти действия были встречены с одобрением многими, кто голосовал за альянс партий Туска, и удовлетворили желание справедливости после восьми раскольнических лет правления PiS, растут опасения, что Туск, возможно, проводит изменения слишком быстро и без четкого плана среднесрочного или долгосрочного восстановления институтов. Стэнли Билл, профессор польских исследований в Кембриджском университете, выразил обеспокоенность тем, что процесс был проведен поспешно, без всеобъемлющего плана восстановления институтов.

#политика #польша #туск
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