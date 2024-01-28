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Астрономы обнаружили водяной пар в атмосфере раскаленной экзопланеты
Астрономы заявляют о своем открытии: в атмосфере палящей карликовой планеты GJ 9827d, находящейся за пределами Солнечной системы, был обнаружен водяной пар. Планета находится на расстоянии 97 световых лет от Земли и имеет диаметр примерно вдвое больший, чем у Земли.

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Астрономы обнаружили удивительную находку - водяной пар в атмосфере миниатюрного палящего мира за пределами нашей Солнечной системы. Это открытие, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, расширяет границы изучения экзопланет и знаменует собой значительный шаг на пути к выявлению действительно похожих на Землю планет.

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Карликовая планета, получившая название GJ 9827d, находится на расстоянии 97 световых лет от Земли и может похвастаться диаметром, примерно вдвое превышающим диаметр Земли. Несмотря на небольшие размеры, на ней обнаружена важнейшая молекула воды, необходимая для жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Однако палящие температуры, превышающие 800 градусов по Фаренгейту (427 градусов по Цельсию), делают планету непригодной для жизни, превращая любые потенциальные резервуары воды в обжигающий пар.

Хотя сама планета GJ 9827d может оказаться непригодной для жизни, обнаружение на ней водяного пара имеет огромное значение. Оно демонстрирует возможность существования богатых водой атмосфер вокруг других звезд, прокладывая путь к дальнейшему изучению и описанию планет, потенциально пригодных для жизни.

"Вода на такой маленькой планете - это эпохальное открытие", - говорит соавтор исследования Лаура Крайдберг, подчеркивая важность этой находки. "Оно как никогда приближает нас к определению характеристик действительно похожих на Землю миров".

Бьорн Беннеке, еще один соавтор, подчеркивает новаторский характер этого открытия: "Это важный шаг к определению распространенности и разнообразия атмосфер на каменистых планетах".

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Обнаружение водяного пара на GJ 9827d, несмотря на ее негостеприимную природу, проливает свет на возможное распространение и характеристики потенциально пригодных для жизни миров за пределами нашей Солнечной системы. Это важнейшая ступенька в продолжающемся поиске родных братьев и сестер Земли и разгадке тайны жизни в других уголках необъятной Вселенной.

#космос #астрономия #новая планета #планета gj 9827d
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